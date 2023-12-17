ملتقى وطني بتيزي وزو : إبراز جهود الدولة في مجال التشغيل والمقاولاتية وخلق المؤسسات المبتكرة

تيزي وزو- ابرز مشاركون اليوم الأحد بتيزي وزو في الملتقى الوطني حول التشغيل و المقاولاتية في الجزائر الذي يجري بمشاركة ما لا يقل عن 300 شاب مقاول و أعضاء من الحكومة، جهود الدولة في مجال التشغيل وخلق المؤسسات المبتكرة والاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة.

وشدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، في كلمته خلال افتتاح هذا اللقاء الذي يتمحور حول "التشغيل والمقاولاتية في الجزائر: واقع وآفاق" و المتواصل ليومين (17 و18 ديسمبر الجاري)، على "جهود الحكومة في مكافحة البطالة وخلق مناصب شغل من خلال عدة آليات، من بينها تشجيع المقاولاتية".

وذكر الوزير ضمن هذا المسعى، انه تم تكريس جملة من التدابير تهدف إلى" إرساء مناخ أعمال جذاب و إطلاق المشاريع الكبرى المهيكلة، التي من شأنها أن تكون قاطرة حقيقية للتنمية وخلق النشاطات الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتشجيع المناولة".

وأضاف أن الجهود المبذولة من طرف الدولة في المجال مكنت من رفع عدد التنصيبات عبر المرفق العمومي للتشغيل على مستوى القطاع الاقتصادي إلى 305.416 نهاية شهر نوفمبر 2023، مقابل 246.363 خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بارتفاع نسبته 24%.

كما تم تحويل كل عقود المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة لفائدة 175.737 معني.

وأشار وزير العمل و التشغيل إلى استفادة 2.002.433 شخصا من منحة البطالة منذ إنشاء هذا الجهاز إلى يومنا هذا، تم من بينهم تنصيب 31.078 مستفيد في مناصب عمل في القطاع الاقتصادي، فيما تم توجيه 349.504 منهم نحو مراكز التكوين المهني. كما تم بالموازاة وضع حيز الخدمة 32 خدمة رقمية عن بعد في مجال التشغيل.

و من جهته، كشف وزير التكوين و التعليم المهنيين، ياسين ميرابي، في تدخله بنفس المناسبة، عن إنشاء 900 نادي للابتكار و الإبداع إلى يومنا هذا بالمؤسسات التكوينية الناشطة عبر الوطن.

وأكد السيد ميرابي على "عمل القطاع على وضع إستراتيجية هادفة من خلال حث المتربصين و المتمهنين على تجسيد أفكارهم و طموحاتهم عبر خلق نوادي الابتكار و الإبداع داخل المؤسسات التكوينية و التي ستساهم لا محالة "، كما أضاف " في خلق ديناميكية التجديد و الإبداع و فتح آفاق واسعة لبناء مستقبل واعد" مستدلا بذلك على "ما تم من خلال استحداث أكثر من 900 نادي للابتكار و الإبداع على مستوى كل المؤسسات التكوينية المنتشرة في ربوع الوطن".

وفيما يتعلق بموضوع هذا اللقاء، قال الوزير أن النقاش حول البدائل المثالية لتحسين مؤشرات سوق الشغل يشكل " أولوية من أولويات قطاعنا، بالنظر إلى أثره الكبير في تثمين مخرجات القطاع من الموارد البشرية المُؤهلة في مختلف المهن و الحرف التي يتطلبها سوق الشغل و مساعدة خريجي القطاع على إنشاء مؤسساتهم الخاصة".

ولفت إلى انه "تم التأكيد على هذه المقاربة في إلتزامات رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون، التي ما فتئ يعبر عنها في العديد من المناسبات وبالأخص في مخرجات برنامجه الاستراتيجي المتعلقة بالعمل على ظهور جيل جديد من رجال الأعمال وكذا تطوير مفهوم المقاولة".

وبدوره، ذكر وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، احمد بداني، بحصول 71 مشروعا في مجالات الصيد البحري و تربية المائيات و حماية الوسط البحري، على الصعيد الوطني، على "علامة مشروع مبتكر" إلى غاية ديسمبر الجاري.

وقال أنه تم الحصول على هذه العلامة من اللجنة الوطنية المكلفة بمنحها تحت إشراف وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة، حيث يعمل القطاع بالتنسيق مع مختلف الشركاء على مرافقتها للتجسيد محليا، و يوجد 32 مشروعا منهم في مراحل متقدمة من التجسيد، عبر العديد من الولايات.

وفي إطار جهود الاستجابة لاحتياجات القطاع والمساهمة في خلق الثروة و مناصب الشغل و تعزيز الأمن الغذائي، كشف السيد بداني عن تنظيم الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات بوهران من 8 إلى 11 فيفري 2024، والذي سيكون -كما قال- "فرصة لدعوة الشباب للتقرب و التعرف على فرص الاستثمار والمقاولاتية والتشغيل المتاحة لهم في مختلف الشعب في قطاعنا".

كما أشار الوزير إلى أن هذه الجهود المبذولة لإعطاء "الفرص الحقيقية للطاقات الشبانية للمساهمة في إنجاح مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالصيد البحري، تعززت مؤخرا بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين دائرتنا الوزارية و المجلس الأعلى للشباب بتاريخ 25 نوفمبر الفارط".

للاشارة، اشرف المجلس الأعلى للشباب على تنظيم الملتقى الوطني حول التشغيل والمقاولاتية، الذي تحتضنه مدينة تيزي وزو يومي 17 و18 ديسمبر بمشاركة أزيد من 300 شاب مقاول.

كما شارك في هذا اللقاء إلى جانب الشباب المقاول، السلطات المحلية و منتخبين محليين وممثلي جمعيات المجتمع المدني.