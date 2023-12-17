تجارة: تنصيب لجنة متعددة القطاعات لمتابعة تموين السوق الوطنية

الجزائر - أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات, في بيان لها اليوم الأحد, عن تنصيب اللجنة متعددة القطاعات لمتابعة تموين السوق الوطنية, وذلك بهدف ضمان وفرة السلع الأساسية بالكميات اللازمة لتغطية الطلب.

وتضم هذه اللجنة التي تترأسها وزارة التجارة وترقية الصادرات, ممثلي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني, حسب نفس المصدر.

وستعمل هذه اللجنة على "التحضير المبكر لشهر رمضان من خلال جدول للتموين المرحلي للمواد واسعة الاستهلاك, خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر", يضيف المصدر.

وخلال إشرافه على مراسم التنصيب, أكد السيد زيتوني أن تشكيل هذه اللجنة "يأتي في اطار جهود السلطات العليا لضمان استمرارية التموين بمختلف المواد واسعة الاستهلاك".

كما تهدف إلى "تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية بهدف متابعة السوق الوطنية بشكل دقيق وفعال, وضمان توفير السلع الأساسية بكميات تغطي كل الطلب".

وستقوم اللجنة بتشكيل لجان محلية متعددة القطاعات عبر 58 ولاية, بهدف الوقوف على مدى تموين الأسواق, يضيف ذات البيان.

يذكر أن مراسم التنصيب جرت بحضور الأمناء العامين للوزارات المعنية, واطارات قطاع التجارة وترقية الصادرات, والمدراء العامين للديوان الجزائري المهني للحبوب, ومجمع "أغروديف".