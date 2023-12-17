واقع التنمية الصناعية وعلاقتها بالتجارة الإفريقية محور لقاء عون بالأمين العام لزليكاف

و خلال هذا اللقاء, تطرق الجانبان إلى "الاستراتيجية التي يجب اعتمادها لتكثيف تبادل السلع التي تنتج في القارة بسواعد إفريقية, لضمان الأمن الغذائي والصحي, والتوجه نحو صناعة حقيقية في شتى المجالات".

و عن أولويات هذه الصناعات, يضيف البيان, "توصل الجانبان إلى تطابق كبير في الآراء, حيث أكد على أهمية توجيه الأولويات للصناعة الميكانيكية لاسيما صناعة السيارات, الصناعة الغذائية والتحويلية وصناعة الدواء".

و في هذا الاطار, أكد السيد عون, أن استراتيجية الحكومة الجزائرية قد تغيرت بخصوص التعامل مع سوق السيارات في الجزائر, وهذا من خلال الذهاب نحو التصنيع بعد مرحلة التركيب, والذي اعتبره "أولية تراهن عليها الحكومة".

أما بخصوص صناعة الدواء, أكد الوزير على "ضرورة توفير المواد الأولية الموجودة في إفريقيا لتحقيق سيادة في هذا المجال, خاصة لتصنيع الأدوية التي تحد من انتشار الأمراض داخل القارة".

من جهته, أشاد الأمين العام لمنطقة "زليكاف" ب "القفزة النوعية التي حققتها الجزائر في هذا المجال, خاصة بعد زيارته معارض الأدوية التي تقام بمختلف الدول الإفريقية".