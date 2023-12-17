منتدى البلدان المصدرة للغاز: تجمع أهم مصدري الغاز في العالم

الجزائر- يعتبر منتدى الدول المصدرة للغاز GECF, الذي ستستضيف الجزائر العاصمة، من 29 فبراير إلى 2 مارس القادمين، القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات المكونة له, منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم, يشكلون معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة, أكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق, 47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب, و ما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

التركيبة:

- 12 عضوا دائما (الجزائر, بوليفيا, مصر, غينيا الاستوائية, إيران, ليبيا, نيجيريا, قطر, روسيا, ترينيداد وتوباغو, الإمارات العربية المتحدة, فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنقولا, أذربيجان, العراق, ماليزيا, موريتانيا, موزامبيق, بيرو).

المهام:

- المساهمة في رسم مستقبل الطاقة, كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي ومنصة للتعاون والحوار, بهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي.

الرؤية والأهداف:

- جعل الغاز الطبيعي موردا أساسيا للتنمية الشاملة والمستدامة.

- توسيع دور الغاز الطبيعي في التنمية المستدامة, في سياق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

- ترقية القيمة الحقيقية للغاز الطبيعي.

- تطوير التقنيات الحديثة في صناعة الغاز الطبيعي.

- تعزيز المكانة الدولية لمنتدى البلدان المصدرة للغاز كمنصة عالمية للحوار في مجال الطاقة.

- المحطات التاريخية الهامة :

- الاجتماع الوزاري الأول (إيران, 2001): تحديد أهداف المنتدى.

- الاجتماع الوزاري الثاني (الجزائر, 2002): الإجماع على أهمية الحوار والتعاون بين المنتجين والمستهلكين لضمان تطوير صناعة الغاز وتلبية متطلبات الأسواق العالمية في أحسن الظروف, دون المساس بمصالح أي بلد.

- الاجتماع الوزاري الثالث (قطر, 2003): الاتفاق على إنشاء مكتب اتصال يتولى جمع البيانات والإشراف على مشاريع المنتدى.

- الاجتماع الوزاري الرابع (مصر, 2004): الإشادة بأهمية تطبيق أسعار عادلة للغاز الطبيعي وضرورة الاستثمارات والأبحاث المشتركة بين الدول الأعضاء لتعزيز التعاون, وضرورة تبادل المعلومات والبيانات بينها.

- الاجتماع الوزاري الخامس (ترينيداد وتوباغو, 2005): تحديد الإطار العام وأهداف وهيكل المنتدى.

- خلال هذين الاجتماعين الأخيرين، تم إنشاء المكتب التنفيذي (الذي تحول فيما بعد إلى المجلس التنفيذي)، كما تم تدعيم مكتب الاتصال.

- 2011 بالدوحة: انعقاد القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز.

- النشريات الرئيسية:

- توقعات الغاز العالمية 2050

- النشرة الإحصائية السنوية

- نموذج الغاز العالمي لمنتدى البلدان المصدرة للغاز (GGM)

- تقرير سوق الغاز السنوي (AGMR)

- تقرير سوق الغاز الشهري (MGMR), صدرت الطبعة الأولى منه في فبراير 2023.

تواريخ و أماكن انعقاد الطبعات السبعة لهذه القمة، منذ أول اجتماع لها سنة 2011 بالدوحة

- الطبعة السابعة: ستنعقد في الجزائر العاصمة في 2 مارس 2024.

- الطبعة السادسة: الدوحة (قطر) في 22 فبراير 2022.

- الطبعة الخامسة: مالابو (غينيا الاستوائية) في 29 نوفمبر 2019.

- الطبعة الرابعة: سانتا كروز (بوليفيا) في 24 نوفمبر 2017.

- الطبعة الثالثة: طهران (ايران) في 23 نوفمبر 2015.

- الطبعة الثانية: موسكو (فيدرالية روسيا) في 1 جويلية 2013.

- الطبعة الأولى: الدوحة (قطر) في 15 نوفمبر 2011.