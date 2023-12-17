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سوناطراك تشارك في فعاليات الطبعة ال31 لمعرض الإنتاج الجزائري

  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 16:32     الفئـة : اقتصــاد
سوناطراك تشارك في فعاليات الطبعة ال31 لمعرض الإنتاج الجزائري

الجزائر - تشارك سوناطراك وفروعها في فعاليات الطبعة ال31 لمعرض الإنتاج الجزائري، المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من 14 إلى 23 ديسمبر الجاري بقصر المعارض بالصنوبر البحري-الجزائر العاصمةن حسبما أفاد به يوم الأحد بيان للمجمع.

و يشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة تحت شعار "المؤسسة المنتجة, أساس النمو والتطور الاقتصادي" أكثر من 500 عارض من الشركات الوطنية العمومية والخاصة في عدة قطاعات إنتاجية.

و تعد مشاركة سوناطراك في هذه الطبعة "فرصة للتعريف بقطاع المحروقات والنشاطات الاستراتيجية للمؤسسة باعتبارها قاطرة الاقتصاد الوطني, كما تهدف هذه المشاركة إلى تقييم الفرص المتاحة التي تقدمها السوق المحلية".

كما تعد هذه المناسبة أيضا فرصة لسوناطراك لعرض جهودها في ترقية المحتوى المحلي وتأكيد التزامها كمؤسسة وطنية تساهم في خلق الثروة ودفع التنمية الاقتصادية والصناعية للوطن, وفقا للبيان.

آخر تعديل على الأحد, 17 ديسمبر 2023 16:39
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سوناطراك تشارك في فعاليات الطبعة ال31 لمعرض الإنتاج الجزائري
  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 16:32     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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