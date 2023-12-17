سوناطراك تشارك في فعاليات الطبعة ال31 لمعرض الإنتاج الجزائري

و يشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة تحت شعار "المؤسسة المنتجة, أساس النمو والتطور الاقتصادي" أكثر من 500 عارض من الشركات الوطنية العمومية والخاصة في عدة قطاعات إنتاجية.

و تعد مشاركة سوناطراك في هذه الطبعة "فرصة للتعريف بقطاع المحروقات والنشاطات الاستراتيجية للمؤسسة باعتبارها قاطرة الاقتصاد الوطني, كما تهدف هذه المشاركة إلى تقييم الفرص المتاحة التي تقدمها السوق المحلية".

كما تعد هذه المناسبة أيضا فرصة لسوناطراك لعرض جهودها في ترقية المحتوى المحلي وتأكيد التزامها كمؤسسة وطنية تساهم في خلق الثروة ودفع التنمية الاقتصادية والصناعية للوطن, وفقا للبيان.