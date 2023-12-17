توقيع مذكرة تفاهم بين "ألجيريا فانتور" والخطوط الجوية التركية لدعم المؤسسات الناشئة بأسعار تفضيلية

الجزائر- وقع المسرع العمومي للمؤسسات الناشئة "ألجيريا فانتور"، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية التركية، لدعم أصحاب المؤسسات الناشئة والمبتكرين، عبر تمكينهم من الاستفادة من أسعار تفضيلية لتذاكر الطيران.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم، بقصر المعارض (الصنوبر البحري)، على هامش معرض الانتاج الجزائري ال31، بين كل من المدير العام ل "ألجيريا فانتور"، سيد علي زروقي، والمدير العام للخطوط الجوية التركية بالجزائر، محمد إبراهيم كفران أوغلو، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، والسفير التركي بالجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز.

وتهدف هذه الشراكة إلى تحفيز الابتكار المفتوح، وتسهيل التنمية الاقتصادية، عبر تمكين المؤسسات الناشئة الحاصلة على علامة مؤسسة ناشئة (لابل) من تخفيضات خاصة على تذاكر الطيران و عرض ابتكارات هذه المؤسسات على المستوى الدولي، وكذا تنظيم ورشات عمل وندوات والترويج لهذا التعاون.

وأكد السيد زروقي في مداخلة له بالمناسبة أن الخطوط الجوية التركية، قررت "مد يد العون للمؤسسات الناشئة الجزائرية لمساعدتها على النمو خارج الوطن"، لافتا أن دور "ألجيريا فانتور" هو السماح للمؤسسات الناشئة بالنمو داخل وخارج الوطن.

كما أشار إلى أن الشركة "ستقوم بنقل أصحاب المشاريع لمختلف أنحاء العالم بثمن جد مغر، ما يسمح بتعزيز الطاقات الشبانية في الجزائر".

من جهته، أكد السيد كفران أوغلو أن الخطوط الجوية التركية توفر أزيد من 350 وجهة حول العالم وحوالي 60 وجهة في إفريقيا، لافتا الى أن الشركة تدعم المؤسسات الناشئة والابتكار و"نحن سعداء بأن نكون جزءا من النظام البيئي للشركات الناشئة في الجزائر، و الذي نؤمن بأنه سيكون فاعلا مهما في الاقتصاد الجزائري".