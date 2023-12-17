تيزي وزو: افتتاح أشغال ملتقى التشغيل والمقاولاتية

و أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, في مداخلة لدى افتتاح اللقاء, أن موضوع هذا الملتقى "الهام" يمثل "إحدى أولويات الحكومة واهتماماتها ويمس شرائح كبيرة من مجتمعنا، لاسيما فئة الشباب", معتبرا المجلس الأعلى للشباب "قوة اقتراح وطنية في المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره" في مختلف المجالات.
بدوره, أشار رئيس المجلس, مصطفى حيداوي, في تصريح صحفي على هامش اللقاء, أن الجزائر "تبنت, ضمن مجهوداتها الكبيرة في التشغيل, مقاربة المقاولاتية كثقافة جديدة يجب أن يتبناها الشباب".
ويأتي هذا الملتقى "تماشيا مع توجه الدولة نحو تحسين أدوات التشغيل بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل وفقا لكل مرحلة وحرصا على مرافقة فئة الشباب، لاسيما أصحاب المشاريع، من خلال فضاءات تبادل الخبرات والتجارب سعيا لإنجاح مختلف المبادرات والأفكار الصانعة للثروة، والتي تضاعف من انخراط الشباب في التنمية الوطنية", كما أكده المنظمون.
ويعد اللقاء فرصة لأصحاب المؤسسات الناشئة المصغرة والمتوسطة وحاملي الأفكار أصحاب المشاريع الابتكارية والأساتذة الأكاديميين, إضافة إلى مختلف فئات الشباب، للعمل وفق أطر منهجية علمية في توسيع دائرة البحث والنقاش حول المقاولاتية ودراسة البدائل المثلى التي تساهم في تحسين مؤشرات سوق التشغيل.
ويتضمن برنامج الملتقى الذي سيدوم يومين استعراض الأطر التي تحكم قطاع التشغيل والمقاولاتية في الجزائر وتنظيم ورشات تفاعلية، بالإضافة إلى معرض خاص بهياكل الدولة في هذا المجال والمشاريع المبتكرة.