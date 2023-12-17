Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تيزي وزو: افتتاح أشغال ملتقى التشغيل والمقاولاتية

  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 13:58     الفئـة : اقتصــاد
تيزي وزو: افتتاح أشغال ملتقى التشغيل والمقاولاتية

الجزائر - افتتحت اليوم الأحد بولاية تيزي وزو أشغال ملتقى "التشغيل والمقاولاتية في الجزائر: واقع وآفاق" الذي ينظمه المجلس الأعلى للشباب, بمشاركة أزيد من 300 شاب وشابة من داخل الوطن وخارجه و حضور عدد من أعضاء الحكومة.

و أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, في مداخلة لدى افتتاح اللقاء, أن موضوع هذا الملتقى "الهام" يمثل "إحدى أولويات الحكومة واهتماماتها ويمس شرائح كبيرة من مجتمعنا، لاسيما فئة الشباب", معتبرا  المجلس الأعلى للشباب "قوة اقتراح وطنية في المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره" في مختلف المجالات.

بدوره, أشار رئيس المجلس, مصطفى حيداوي, في تصريح صحفي على هامش اللقاء, أن الجزائر "تبنت, ضمن مجهوداتها الكبيرة في التشغيل, مقاربة المقاولاتية كثقافة جديدة يجب أن يتبناها الشباب".

 ويأتي هذا الملتقى "تماشيا مع توجه الدولة نحو تحسين أدوات التشغيل بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل وفقا لكل مرحلة وحرصا على مرافقة فئة الشباب، لاسيما أصحاب المشاريع، من خلال فضاءات تبادل الخبرات والتجارب سعيا لإنجاح مختلف المبادرات والأفكار الصانعة للثروة، والتي تضاعف من انخراط الشباب في التنمية الوطنية", كما أكده المنظمون.

ويعد اللقاء فرصة لأصحاب المؤسسات الناشئة المصغرة والمتوسطة وحاملي الأفكار أصحاب المشاريع الابتكارية والأساتذة الأكاديميين, إضافة إلى مختلف فئات الشباب، للعمل وفق أطر منهجية علمية في توسيع دائرة البحث والنقاش حول المقاولاتية ودراسة البدائل المثلى التي تساهم في تحسين مؤشرات سوق التشغيل.

ويتضمن برنامج الملتقى الذي سيدوم يومين استعراض الأطر التي تحكم قطاع التشغيل والمقاولاتية في الجزائر وتنظيم ورشات تفاعلية، بالإضافة إلى معرض خاص بهياكل الدولة في هذا المجال والمشاريع المبتكرة.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
تيزي وزو: افتتاح أشغال ملتقى التشغيل والمقاولاتية
  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 13:58     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.17

تراث ثقافي عقاري: جرد أزيد من 200 عقار بمختلف بلديات وهران

23.12.17

الخارجية الفلسطينية: عنوان عدوان الاحتلال على غزة هو "تحويل القطاع إلى بقعة غير صالحة…

23.12.17

توقيع مذكرة تفاهم بين "ألجيريا فانتور" والخطوط الجوية التركية لدعم المؤسسات الناشئة…

23.12.17

ثلوج مرتقبة على مرتفعات الأوراس بداية من مساء اليوم الاحد

23.12.17

أمطار رعدية على عدة ولايات ابتداء من مساء اليوم الاحد

23.12.17

مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن : الإتحاد الإفريقي عازم على عدم…

الأكثــر قـراءة

23.12.14

السيد خرشي يستعرض بأبيدجان تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

23.12.15

رئيس الجمهورية يشيد بالتقدم الذي حققته الصناعة الميكانيكية ويدعو إلى تلبية حاجيات السوق…

23.12.15

مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس التعديلات المقترحة على ثلاثة مشاريع قوانين

23.12.15

لقاء لهياكل المرأة والأسرة لحركة البناء الوطني بالجزائر العاصمة

23.12.15

وزير التربية يترأس ندوة حول تنفيذ العمليات البيداغوجية والإدارية لنهاية الفصل الأول

23.12.14

تثمين "النتائج الايجابية" لبرنامج "كابدال" في مجال التنمية المحلية