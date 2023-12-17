أمطار رعدية على عدة ولايات ابتداء من مساء اليوم الاحد -

مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن : الإتحاد الإفريقي عازم على عدم التسامح مع الطرق غير الدستورية للوصول إلى الحكم -

تيزي وزو: افتتاح أشغال ملتقى التشغيل والمقاولاتية -

طاقة: الجزائر تفرض نفسها كممون موثوق للغاز في الأسواق العالمية -

هزة أرضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر بولاية البويرة -

فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي: استجواب مسؤولين مغربيين بحضور محققين بلجيكيين -

البطولة العربية للدراجات: المنتخب الوطني للأواسط يضيف ميدالية برونزية الى رصيد الجزائر -

النموذج الاقتصادي الجديد لصيدال سيسمح بتخفيض فاتورة استيراد الأدوية ب 1ر1 مليار دولار في غضون 2026 -

ستكرس الجزائر عهدتها في مجلس الأمن على تقوية تأثير إفريقيا على صنع القرارات التي تعنيها -

انعقاد قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر: تأكيد لدور الجزائر الهام على الساحة الطاقوية العالمية -

إحياء اليوم العالمي للمهاجرين وسط تصاعد وتيرة النزوح القسري لسكان غزة -

مشاركة موبيليس في الطبعة ال31 لمعرض الإنتاج الجزائري -

البطولة العربية 2023 (سيدات): المنتخبين الوطنيين أكابر وأواسط يتوجان بميداليتين ذهبيتين -

عدة طرق مقطوعة بوسط وغرب البلاد بسبب التقلبات الجوية الأخيرة -

الكويت: تشييع جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح -

وهران: انطلاق أشغال الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا -

الوكالة الوطنية للنفايات: تنظيم حملة تحسيسية حول الفرز الانتقائي لفائدة الأطفال المتمدرسين -

حماس : لا مفاوضات مع الاحتلال الصهيوني قبل وقف إطلاق النار -

السيد عون يؤكد على ضرورة الاستثمار في القطاعات الداعمة والمكملة للصناعات الثقيلة والتحويلية -