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مالية: تدشين مركز معطيات يضم بيانات القطاع

  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 08:19     الفئـة : اقتصــاد
مالية: تدشين مركز معطيات يضم بيانات القطاع

الجزائر - اشرف وزير المالية، لعزيز فايد، يوم السبت بالجزائر، على تدشين مركز معطيات يضم مجموع المعلومات والمعطيات المتوفرة على مستوى المديريات والمنظمات تحت وصاية الوزارة .

وجرى تدشين هذا الهيكل الجديد المنصب على مستوى مقر الوزارة، بحضور وزير البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية، كريم بيبي تريكي و المحافظة السامية للرقمنة برتبة وزير، مريم بن مولود، و محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، الى جانب إطارات سامية بالوزارة.

وسيتضمن مركز المعطيات هذا، لأول مرة،  البيانات المتوفرة على مستوى مختلف المنصات الرقمية الخاصة بمختلف مصالح الوزارة و المديريات العامة للقطاع سيما الضرائب و الجمارك و أملاك الدولة.

في هذا الصدد، أوضح السيد فايد، ان مركز المعطيات هذا، قد تم تطويره على مستوى وزارة المالية على يد كفاءات وطنية قامت بتطوير مختلف تطبيقاته.

وأضاف الوزير، ان "مركز معطيات وزارة المالية الذي تم إنجازه في اجل لا يتعدى ستة (06) اشهر، يندرج في اطار تجسيد برنامج رقمنة قطاع المالية"، مؤكدا أن تدشينه جاء في ظرف تحول رقمي يتطلب هيكل ملائم لتسيير المعطيات "بشكل امن و فعال".

وتابع يقول انه "بفضل هذا المركز يمكننا تعزيز الامن و حماية المعطيات الحساسة و تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين و الشركاء الاقتصاديين".

كما أشار الى ان هذا المشروع يتزامن أيضا مع عملية تجسيد المخطط الاستراتيجي لأنظمة معلومات وزارة المالية للفترة ما بين 2024-2028، علاوة على مواصلة رقمنة الخدمات العمومية و تقليص العراقيل البيروقراطية.

من جانبه تطرق وزير البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية، كريم بيبي تريكي، الى مهمة دائرته الوزارية الرامية الى توفير المنشآت اللازمة لنشر تكنولوجيا الاعلام و الاتصال و الرامية الى دعم المشاريع على غرار مركز البيانات هذا.

وخلص السيد فايد في الاخير، الى التأكيد بان الجزائر شهدت، في هذا المجال، تطورا كبيرا، ساهم في تحديث خدماتها العمومية و تحسين الحكامة المالية للبلاد، سيما لفائدة المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين.

 

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مالية: تدشين مركز معطيات يضم بيانات القطاع
  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 08:19     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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