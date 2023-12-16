ديون جبائية لمدة تزيد عن 4 سنوات: لا عقوبات في حالة الدفع قبل نهاية 2024

الجزائر - أكدت المديرية العامة للضرائب في بيان لها، ان الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين لديهم ديون يعود تاريخها لأزيد من اربع سنوات معفيون من عقوبات التحصيل في حالة دفع المبلغ الأساسي من الديون قبل يوم 31 ديسمبر 2024 كأقصى تقدير.

وأوضح ذات البيان، ان هذا الاجراء يأتي تطبيقا للمادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مضيفا ان الديون الجبائية المعنية هي تلك التي كان تاريخ تحصيلها قبل 01 يناير 2020.

و يتعلق الامر -يضيف المصدر- "بالديون المتكونة من ضرائب و رسوم خاصة بالجباية العادية و الجباية المنجمية و البيئية بما فيها تصريحات "ج 50" غير المتبوعة بالدفع، و الرسوم شبه الضريبية و كذا الغرامات القضائية.

وخلص ذات المصدر الى ان الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا الاجراء مدعوون الى التقرب من قباضة الضرائب المنتمين اليها، من اجل إيداع طلب حسب النموذج القابل للتحميل من الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب او عبر ورق عادي.