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منطقة التجارة الحرة الإفريقية: الجزائر تنضم رسميا لمبادرة التجارة الموجهة

  أدرج يـوم : السبت, 16 ديسمبر 2023 13:10     الفئـة : اقتصــاد
منطقة التجارة الحرة الإفريقية: الجزائر تنضم رسميا لمبادرة التجارة الموجهة

الجزائر - أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم السبت بالجزائر العاصمة، عن الإنضمام الرسمي للجزائر لمبادرة التجارة الموجهة، في إطار التجسيد الفعلي لإتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف".

و بموجب هذا الانضمام, يمكن للمتعاملين الاقتصاديين القيام بعمليات تبادل تجاري مع نظرائهم من الدول الشريكة في المبادرة بدون قيود جمركية, وفقا لاتفاقية "زليكاف", حسبما أكده السيد زيتوني في كلمة ألقاها خلال أشغال الملتقى الاقتصادي حول"مبادرة التجارة الموجهة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية", بحضور الأمين العام للمنطقة, وامكيلي ميني.

و دعا السيد زيتوني في هذا السياق المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى الاستفادة ابتداء من اليوم من المزايا التي تمنح في إطار المبادلات التجارية مع الدول المنضمة إلى هذه المبادرة, من أجل تعزيز الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وتجسيد أهداف اتفاقية "زليكاف" الرامية لرفع مستويات التبادل التجاري بين الدول الافريقية بشكل محسوس.

يذكر أنه تم إطلاق مبادرة التجارة الموجهة خلال الاجتماع ال10 لمجلس وزراء منطقة "زليكاف" المنعقد في 7 أكتوبر 2022 في العاصمة الغانية أكرا.

و تهدف هذه المبادرة إلى اختبار المحيط الاجرائي والمؤسساتي والقانوني لتنفيذ اتفاقية "زليكاف", من خلال الشروع الفعلي للمبادلات التجارية وفق المزايا التفضيلية المقررة في الاتفاقية المؤسسة للمنطقة, بين الدول الأطراف التي استوفت شروط الحد الأدنى لبدء هذه المبادلات.

و انخرط في هذه المبادرة الى غاية اليوم كل من تونس, مصر, كينيا, غانا, الكاميرون, رواندا وجزر موريس, اضافة إلى تنزانيا.

آخر تعديل على السبت, 16 ديسمبر 2023 13:25
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منطقة التجارة الحرة الإفريقية: الجزائر تنضم رسميا لمبادرة التجارة الموجهة
  أدرج يـوم : السبت, 16 ديسمبر 2023 13:10     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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