ترقية الصناعة التقليدية: نحو فتح سوق دائم بالعاصمة للترويج للصناعة التقليدية

تيميمون - سيتم فتح سوق دائم بالجزائر العاصمة للترويج لمختلف منتجات الصناعة التقليدية التي تزخر بها مختلف مناطق الوطن, حسبما أعلن عن ذلك اليوم الجمعة بولاية تيميمون وزير السياحة والصناعة التقليدية, ديدوش مختار.

وأوضح الوزير أثناء اطلاعه على معرض للصناعة التقليدية نظم بفندق "قورارة" بعاصمة الولاية في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية "أن القطاع بصدد التحضير لفتح سوق دائم على مستوى الجزائر العاصمة لعرض مختلف منتجات الصناعة التقليدية والحرف المتنوعة التي تزخر بها البلاد وذلك بهدف الترويج لها وطنيا وعالميا حيث تندرج هذه العملية ضمن الخطط الاستراتيجية للقطاع''.

وسيكون هذا الفضاء عبارة عن قاعات مفتوحة لعرض وبيع منتجات الصناعة التقليدية وستكون فرصة للترويج للمنتوج المحلي وتشجيع التسويق، حيث سيتمكن الزوار من وطنيين وأجانب من اكتشاف ما تزخر به الجزائر من كنوز الصناعة التقليدية.

وأكد السيد ديدوش بالمناسبة أن ولاية تيميمون تتميز بتنوع منتجات الصناعات التقليدية والحرفية على غرار الزربية الفاتسية والمنتجات المصنوعة من سعف النخيل (السلالة) بالإضافة إلى صناعة الحلي التقليدية واللباس التقليدي.

كما اطلع الوزير بذات المعرض على نموذج لابتكار أحد الشباب الذي يتمثل في منصة رقمية للترويج للصناعة التقليدية "تقاليدي هويتي" وهي منصة تجارية تجمع الحرفيين وتضمن تسويق منتجاتهم وحرفهم التقليدية اليدوية.

وثمن السيد ديدوش هذا الإنجاز، مؤكدا بذات الوقت دعمه ومرافقة قطاعه للمؤسسات المبتكرة في المجال السياحي.

وقدم لوزير السياحة والصناعة التقليدية عرض شامل حول القطاع بولاية تيميمون، والذي يحصي 15 هيكل استقبال سياحي منها 4 فنادق و11 مخيما سياحيا إلى جانب 11 وكالة سياحية تساهم في الترويج للمنتوج السياحي بمنطقة قورارة.

وسجل تدفق للسياح خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المنقضيين تزامنا مع انطلاق موسم السياحة الصحراوية قدر بأزيد من 12 ألف سائح من بينهم 750 سائحا أجنبيا، علما أن التسهيلات التي أقرتها السلطات العمومية بخصوص تسوية التأشيرة على مستوى المعابر الحدودية والمطارات، قد ساهمت في تفعيل الحركية السياحية بالمنطقة، حسب التوضيحات المقدمة للوفد الوزاري.

وتتوفر ولاية تيميمون على منطقتين للتوسع السياحي بكل من "البرج" ومنطقة "تينركوك" بالإضافة إلى منطقة للتوسع السياحي موجهة للاستثمار في المجال الفندقي.

كما تم تخصيص ثمانية مسارات سياحية تشمل مختلف القصور التي توجد بها آثار قديمة حيث يجد السائح متعة في مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة التي تزخر بها الواحة الحمراء تيميمون.

ويواصل الوفد الوزاري زيارته بتفقد المسار السياحي طريق القصور (قصر إغزر ''المغارة'') ، ونظام السقي فقارة بادغا أولاد سعيد وزيارة إقامة لدى الساكن.