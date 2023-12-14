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سوناطراك: السيد حشيشي يستقبل المديرة العامة لشركة "أنجي"

  أدرج يـوم : الخميس, 14 ديسمبر 2023 19:23     الفئـة : اقتصــاد
سوناطراك: السيد حشيشي يستقبل المديرة العامة لشركة &quot;أنجي&quot;

الجزائر - استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة, المديرة العامة لشركة "أنجي", كاترين ماك جريجور, التي تباحث معها حول الشراكة بين الطرفين, حسب ما أفاد به بيان للمجمع.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر المديرية العامة لسوناطراك, بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الشركتين, "بحث الطرفان الشراكة في مجال الغاز وآفاق تطوير التعاون في مجال الطاقات الجديدة", يضيف نفس المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 14 ديسمبر 2023 19:38
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سوناطراك: السيد حشيشي يستقبل المديرة العامة لشركة "أنجي"
  أدرج يـوم : الخميس, 14 ديسمبر 2023 19:23     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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