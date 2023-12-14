وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر المديرية العامة لسوناطراك, بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الشركتين, "بحث الطرفان الشراكة في مجال الغاز وآفاق تطوير التعاون في مجال الطاقات الجديدة", يضيف نفس المصدر.
سوناطراك: السيد حشيشي يستقبل المديرة العامة لشركة "أنجي"
أدرج يـوم : الخميس, 14 ديسمبر 2023 19:23 الفئـة : اقتصــاد
الجزائر - استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة, المديرة العامة لشركة "أنجي", كاترين ماك جريجور, التي تباحث معها حول الشراكة بين الطرفين, حسب ما أفاد به بيان للمجمع.
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