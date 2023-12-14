سوناطراك: السيد حشيشي يستقبل المديرة العامة لشركة "أنجي"

الجزائر - استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة, المديرة العامة لشركة "أنجي", كاترين ماك جريجور, التي تباحث معها حول الشراكة بين الطرفين, حسب ما أفاد به بيان للمجمع.