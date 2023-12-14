حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص و إصابة 341 آخرين خلال أسبوع -

رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الطبعة الـ31 لمعرض الإنتاج الجزائري -

رئيس الجمهورية يصل إلى قصر المعارض للإشراف على افتتاح الطبعة الـ31 لمعرض الإنتاج الجزائري -

كناب-بنك : فتح 10 شبابيك جديدة مخصصة للصيرفة الإسلامية -

ديدوش يؤكد على ضرورة ترقية وتطوير التكوين في المجال السياحي -

وزير البريد و المواصلات يستقبل بنواكشوط من طرف الوزير الأول الموريتاني -

هبوب رياح قوية عبر عديد الولايات: الحماية المدنية تدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر -

صب الزيادات الجديدة في الأجور ابتداء من يناير المقبل -

التهجير القسري للفلسطينيين آخر مخططات الكيان الصهيوني لتوسيع مستوطناته -

سونلغاز تبحث مع المجمع الفرنسي إنجي تعزيز التعاون في المجال الطاقوي -

مجلس الأمة يصادق على نص قانون المالية لسنة 2024 -

يوم المعلم الفلسطيني: أكثر من 200 شهيد وعشرات المعتقلين من الكوادر التعليمية -

هبوب رياح قوية على عدة ولايات من البلاد إبتداء من يوم الخميس -

مقرمان يترأس مناصفة مع نظيره السويدي دورة المشاورات السياسية الثنائية -

فلسطين: إستشهاد 27 فلسطينيا في قصف الإحتلال الصهيوني على منازل في جنوب قطاع غزة -

ثمانية آلاف مفقودا تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة -

مفوض أونروا : الفلسطينيون يواجهون أحلك فصل في تاريخهم منذ عام 1948 -

عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات مكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة -

رياض المالكي: معاناة اللاجئين الفلسطينيين مستمرة منذ النكبة -