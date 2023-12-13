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دراسة مشروع ميزانية مجلس الأمة بعنوان سنة 2024

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 19:12     الفئـة : اقتصــاد
دراسة مشروع ميزانية مجلس الأمة بعنوان سنة 2024

الجزائر - عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة, اليوم الأربعاء, اجتماعا خصص لدراسة مشروع ميزانية المجلس بعنوان 2024 وإبداء الرأي حوله, حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.

وأوضح البيان أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة, ميلود حنافي, خصص لسماع عرض قدمه الأمين العام للمجلس, محمد دريسي دادة, الذي أكد أن "إعداد والمصادقة على مشروع ميزانية المجلس يندرج في إطار مبدأ الاستقلالية المالية والإدارية الذي تتمتع به الهيئة, ويخضعان للقواعد والإجراءات التي تنظم سيرها, مثلما نص عليه القانون العضوي رقم 16-12, الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما, وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة, المعدل والمتمم, لاسيما المادة 104 منه, وكذلك النظام الداخلي في مادتيه 130 و131".

واستعرض الأمين العام المحاور الرئيسية التي تضمنها مشروع الميزانية, وتطرق بإسهاب إلى الاعتمادات المرصودة لمختلف عناوين وأبواب الميزانية بعنوان السنة المقبلة.

وعقب العرض, تم فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم والتعبير عن انشغالاتهم وتقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم, حيث "ثمنوا مضامين مشروع الميزانية وأشادوا بتجاوب الإدارة مع اقتراحاتهم والتكفل بانشغالاتهم التي تهدف في الأساس إلى تلبية حاجيات أعضاء الهيئة ومستخدميها وتوفير الوسائل وتطوير الخدمات بهدف تمكين الأعضاء من تأدية مهامهم على الوجه المطلوب بما من شأنه ترقية الأداء والأسلوب".

وأشار البيان إلى أن ممثل إدارة المجلس, رد على أسئلة وانشغالات واقتراحات أعضاء اللجنة بتقديم مزيد من التوضيحات والشروحات, مؤكدا "الحرص الدائم لإدارة المجلس على التكفل باحتياجات أجهزة وهيئات المجلس وهياكله الإدارية, تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل".

آخر تعديل على الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 19:15
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دراسة مشروع ميزانية مجلس الأمة بعنوان سنة 2024
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 19:12     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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