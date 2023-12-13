البنك الوطني الجزائري يدشن شباكا لخدمات الصيرفة الإسلامية ببشار

بشار - تم تدشين شباك موجه لخدمات الصيرفة الإسلامية اليوم الأربعاء على مستوى الوكالة "419" التابعة للبنك الوطني الجزائري ببشار، وذلك بحضور السلطات المحلية.

ويتم اقتراح على مستوى هذا الشباك 14 منتوجا مطابقا لمبادئ الشريعة الإسلامية مصادق عليهم من طرف المجلس الأعلى الإسلامي، والتي من بينها حساب الصك الإسلامي "استثمار" و الحساب الجاري الإسلامي و دفتر التوفير الإسلامي " استثمار" و " استثمار فلاح "، مثلما أوضحت لوأج مسؤولة هذه الوكالة أمينة محمود.

كما يوفر لفائدة الزبائن الراغبين في الاستفادة من هذا النوع من التمويل باقة أخرى من منتوجات خدمات الصيرفة الإسلامية وفق الصيغة المسماة مرابحة على غرار " مرابحة تجهيزات مهنية " و ''مرابحة غلتي'' و ''مرابحة أشغال" و "مرابحة إنتاج فلاحي" و "مرابحة تصدير" و "مرابحة صفقات عمومية " و "مرابحة مواد أولية " و ''مرابحة عتاد''.

ويعد هذا الشباك السابع من نوعه الذي يتم افتتاحه من طرف البنك الوطني الجزائري لتعزيز شبكته بولايات الجنوب الغربي للوطن، والتي تشمل الوكالات البنكية بكل من بشار و أدرار وتيميمون وأولف وتندوف وبني ونيف، وفق المدير الجهوي لشبكة الاستغلال بهذا البنك العمومي بومدين حبشي.

ويعتزم البنك الوطني الجزائري علاوة على هذه العملية، فتح وكالة بنكية متخصصة في مثل هذا النوع من التمويل بعاصمة الولاية للاستجابة لتطلعات المواطنين في هذا الشأن .

وأضاف ذات المسؤول أنه سيتم فتح وكالة أخرى قبل نهاية 2024 بعاصمة دائرة العبادلة مع توقع استلام قريبا مشروع لتهيئة وكالة البنك الوطني الجزائري بعاصمة البلدية الحدودية بني ونيف.

وصرح بالمناسبة الأمين العام للولاية رشيد بن يوسف خلال إشرافه على مراسم إطلاق هذا الشباك الجديد 'أن افتتاح مثل هذا الصنف من شبابيك الصيرفة الاسلامية يعد قيمة مضافة للتنمية المحلية.