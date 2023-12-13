وزير التجارة وترقية الصادرات يستقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي

و خلال هذا اللقاء, الذي جرى أمس الثلاثاء بمقر الوزارة, استعرض السيد زيتوني "الإصلاحات التي قام بها قطاع التجارة وترقية الصادرات خلال السنة الجارية, وكذا التطلعات الخاصة بسياسة التجارة الداخلية و الخارجية", حسب المصدر ذاته.

كما ذكر الوزير بأهم الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات, يضيف البيان.