و خلال هذا اللقاء, الذي جرى أمس الثلاثاء بمقر الوزارة, استعرض السيد زيتوني "الإصلاحات التي قام بها قطاع التجارة وترقية الصادرات خلال السنة الجارية, وكذا التطلعات الخاصة بسياسة التجارة الداخلية و الخارجية", حسب المصدر ذاته.
كما ذكر الوزير بأهم الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات, يضيف البيان.
وزير التجارة وترقية الصادرات يستقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي
أدرج يـوم : الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 10:19 الفئـة : اقتصــاد
الجزائر - إستقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بعثة عن صندوق النقد الدولي، يقودها كريس جيريغات، وذلك في إطار المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق، حسبما جاء في بيان للوزارة.
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