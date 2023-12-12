نقل جوي: تعزيز الرحلات الدولية والداخلية للتكفل الأمثل بتنقلات المواطنين

الجزائر - أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء في بيان لها، عن رفع عدد الرحلات الجوية نحو الوجهات الدولية والداخلية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بغية التكفل الأمثل بتنقلات المواطنين.

وعليه، كشفت الوزارة عن استئناف الرحلات على خط "الجزائر-مدريد-الجزائر" بمعدل رحلتين (02) في الأسبوع، في حين سيعرف خط "الجزائر-برشلونة-الجزائر" المرور من أربع (04) إلى سبع (07) رحلات في الأسبوع.

كما سيتم، يضيف ذات المصدر، إعادة تفعيل الرحلات الجوية إلى كل من لبنان وسورية على الشكل التالي: "الجزائر-بيروت-دمشق-الجزائر" بمعدل رحلة (01) في الأسبوع، ابتداء من 21 ديسمبر، كما سيتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين (02) في الأسبوع، ابتداء من 09 يناير.

وعملا بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى ولاية تندوف والمتعلقة بتلبية طلبات المواطنين والتكفل بتنقلاتهم من وإلى ولايات الجنوب الكبير، أعلنت الوزارة عن إطلاق خط جوي جديد على مسار الجزائر-تندوف-أدرار-الجزائر.

وسيكون هذا الخط بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع، حيث "سيشرع في الاستغلال التجاري لهذا الخط ابتداء من 17 ديسمبر 2023، كما سيتم رفع عدد الرحلات تدريجيا خلال الأسابيع القليلة القادمة"، يؤكد البيان.