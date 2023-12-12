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معرض الإنتاج الجزائري: الطبعة ال31 تفتتح بعد غد الخميس بقصر المعارض

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 ديسمبر 2023 15:37     الفئـة : اقتصــاد
معرض الإنتاج الجزائري: الطبعة ال31 تفتتح بعد غد الخميس بقصر المعارض

الجزائر - تفتتح الطبعة ال31 لمعرض الانتاج الجزائري بعد غد الخميس بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة), بمشاركة 565 عارضا, حسبما أفاد به, اليوم الثلاثاء, بيان للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس".

وتنظم هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة, من 14 الى 23 ديسمبر, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من طرف "الجزائر للمعارض"، فرع "صافكس", تحت شعار "المؤسسة المنتجة أساس النمو والتطور الاقتصادي".

وستعرف مشاركة كبرى الشركات العمومية والخاصة, وأخرى تكتشف السوق الوطنية حديثا, لعرض منتجات وخدمات الشركات جزائرية, على مساحة اجمالية تقدر ب28666 م2.

وسيضم معرض الإنتاج الجزائري مجموعة واسعة من قطاعات النشاط تشمل الصناعة الغذائية, الكيميائية والبتروكيماوية, الصناعات المصنعة (أثاث, نسيج, جلود, وملابس جاهزة), الصناعة الالكترونية و الكهرومنزلية, الصناعة الميكانيكية والحديد والصلب, البناء ومواد البناء, قطاع الخدمات, الصناعات العسكرية, المؤسسات الناشئة والصناعات التقليدية.

وعلى هامش المعرض, يضيف البيان, سيتم تنظيم عدة لقاءات تجمع مختلف الناشطين الاقتصاديين, تتناول ملفات عديدة على غرار يوم دراسي حول منطقة التجارة الحرة الافريقية, تشرف على تنظيمه وزارة التجارة وترقية الصادرات يوم 16 ديسمبر, و لقاء حول "تنظيم المشاريع: تحديات وفرص", يوم 17 ديسمبر، و اخر حول "الأليات الجديدة لدعم شركات الانتاج من أجل التصدير" يوم 18 ديسمبر.

ومن المرتقب ان يفتح المعرض أبوابه يوميا من  الساعة 11 صباحا الى 18 مساءا طيلة فترة التنظيم.

كلـمات مفتـاحيــة :
معرض الإنتاج الجزائري: الطبعة ال31 تفتتح بعد غد الخميس بقصر المعارض
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 ديسمبر 2023 15:37     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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