التزويد بالمياه الشروب: التسريع في وتيرة تنفيذ برنامج تحلية مياه البحر سنة 2023

الجزائر - شهدت سنة 2023 تسريع في وتيرة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامي إلى ضمان التزويد بالمياه الشروب من خلال الشروع في انجاز خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تقدر ب 300000 متر مكعب/يوميا.

في هذا السياق, أمر رئيس الجمهورية الحكومة منتصف شهر مايو 2022 بمواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المائية غير التقليدية لا سيما من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات بهدف تحسين تزويد المواطنين بالمياه الشروب.

و بعد مرور سنة, أي في 5 يوليو 2023 وضع الرئيس تبون حجر الأساس لمحطتي تحلية مياه البحر بكل من كاب جنات (بومرداس) و فوكة 2 (تيبازة) بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لعيد الاستقلال و الشباب.

و يكمن هدف الدولة من خلال إنجاز المشاريع الجديدة على غرار الرأس الأبيض (وهران) و كدية الدراوش (الطارف) و تيغرمت (بجاية) في تلبية احتياجات سكان الولايات الساحلية من الماء الصالح للشرب و بلوغ الهدف في مجال الأمن المائي علما أن دخول محطة تحلية مياه البحر لكاب جنات حيز الخدمة سيسمح بزيادة حجم مياه البحر المحلاة المخصصة لتزويد ولاية بومرداس من 25% إلى 62% و من 42% إلى 82% نسبة تزويد سكان الجزائر العاصمة في حين ستزود محطة الرأس الأبيض (وهران) كل من ولايات وهران و معسكر وغليزان وعين تيموشنت و تيارت.

و بخصوص مشروع محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش ( الطارف) فسيوجه 80.000 متر مكعب من إنتاجها إلى ولاية الطارف و 160.000 متر مكعب إلى ولاية عنابة و 40.000 متر مكعب إلى ولاية قالمة و 20.000 متر مكعب إلى ولاية سكيكدة.

أما محطة التحلية الخامسة المقررة ضمن هذا البرنامج, أي محطة بجاية فستزود ولايات بجاية (200.000 متر مكعب/يوميا) و سطيف (50.000 متر مكعب/يوميا) و البويرة (30.000 متر مكعب/يوميا) و برج بوعريريج (20.000 متر مكعب/يوميا).

كما ستسمح أيضا بتحويل المياه من سد تيشي (173 مليون متر مكعب) ولكحل ??(30 مليون متر مكعب) لسقي المساحات الفلاحية بمنطقة الصومام و سهل أصنام.

و في الوقت نفسه ومع إطلاق هذه المشاريع الجديدة, تم وضع وحدات جديدة لإنتاج المياه المحلاة حيز الخدمة مما سيوفر كميات إضافية من هذا المورد الثمين في إطار البرنامج الاستعجالي " مياه 2021" على غرار محطة تحلية مياه البحر المرسى (60.000) متر مكعب/يوميا) و محطة قورصو بومرداس (80.000 متر مكعب/يوميا) إضافة إلى تشغيل محطة المرسى (سكيكدة) بطاقة 5000 متر مكعب/يوميا.

و حرصا منه على ضمان الأمن المائي للبلاد, أكد الرئيس تبون في العديد من المناسبات على ضرورة تعميم محطات تحلية مياه البحر على طول الساحل الجزائري كخطة إستراتيجية خاصة سيما و أن تكنولوجية التحكم في محطات تحلية المياه أضحت جزائرية بحتة.

وفي هذا السياق، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل انشاء هيئة مكلفة بتعزيز المبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير تحلية المياه إضافة إلى وضع مخطط تكويني لفائدة تقنيين و مستخدمين مؤهلين في مجال استغلال محطات تحلية مياه البحر.

و وعيا منه بأهمية التكوين في هذا المجال التقني و بضرورة التحكم في عمليات انجاز و تسيير البنى التحتية الخاصة به، أعطى الرئيس تبون نهاية سنة 2022 تعليمات للحكومة لاستحداث تخصص أكاديمي جديد لتكوين الطلبة و الإطارات الجزائرية في مجال تحلية مياه البحر قبل أن يأمر أعضاء الطاقم الحكومي مطلع 2023 بتطوير هذا التكوين من خلال شراكات مع معاهد وجامعات ذات شهرة عالمية.