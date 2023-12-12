المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة : تزكية الجزائرية نسيمة أرحاب أمينة عامة للأمانة الدائمة

وجرت تزكية السيدة أرحاب, التي تشغل منصب الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, في أعقاب انعقاد الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة, المنظم في الجزائر ما بين 5 و7 ديسمبر الجاري, بحضور ممثلين عن 32 دولة في الاجتماع, وفقا للمصدر ذاته.
وستتكفل الأمانة العامة الدائمة للمؤتمر بالسهر على متابعة وتنفيذ مخرجات المجلس الوزاري الإفريقي المجتمع بالجزائر, الذي شارك فيه الوزراء الأفارقة المكلفون بالشركات الناشئة والابتكار, بما فيهم مفوضية الاتحاد الإفريقي للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وممثلين عن هيئات الأمم المتحدة, وعن المجتمع المدني والقطاع الخاص في إفريقيا, يضيف البيان.
كما ستسعى الأمانة العامة لتكثيف العمل البيني من خلال تفعيل دور اللجان الموضوعاتية المستحدثة في الأمانة, على غرار اللجنة الخاصة بالتأسيس لحاضنات تعنى بـالاستقرار الناعم للمؤسسات الناشئة Soft Landing, ولجنة متابعة إنشاء صندوق الصناديق الإفريقي للمؤسسات الناشئة, ولجنة متابعة السياسات المتعلقة بالاحتفاظ بالشركات الناشئة والمواهب وتنقلها داخل القارة الإفريقية, بالإضافة إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والميزانية, حسب المصدر.
يذكر أن الطبعة الثانية للمؤتمر توجت بالمصادقة على "إعلان الجزائر الوزاري الثاني لتنمية للمؤسسات الناشئة في إفريقيا" والذي يشيد بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية في دعم الشركات الناشئة الإفريقية.