السيد بلعريبي يتفقد مشروع المدينة الإعلامية "ميديا سيتي"

الجزائر - قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لمشروع المدينة الإعلامية "ميديا سيتي" بالجزائر العاصمة، أين اجتمع مع مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وكذا القائمين على المشروع، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال الاجتماع الذي حضره كافة المتدخلين كمديرية الموارد المائية وإتصالات الجزائر، مديرية التجهيزات العمومية والمدير العام للتجهيزات العمومية على المستوى المركزي، قام مكتب الدراسات بتقديم عرض مفصل تضمن الدراسات المنجزة المتعلقة بأشغال التهيئة الخارجية وكذا نسبة تقدم الأشغال الخاصة بالتهيئة كما تم مناقشة جميع العراقيل التقنية لاسيما تحويل الشبكات والقنوات التي تمر بأرضية المشروع.

وقد تم أيضا عرض أشغال إنجاز القناة الرئيسية الإسمنتية التي ستغطي تدفق المياه على مستوى المساحة الإجمالية المتربعة على 75 هكتار والخاصة بتدفق مياه الأمطار وكذا مياه الصرف الصحي، أين تم الانتهاء من إنتاج ما يقارب 250 من هذه القنوات الخرسانية ذات المقياس 2×2م.

وخلال زيارته التفقدية أسدى السيد بلعريبي تعليمات لجميع المتدخلين بحسن تسيير أشغال التهيئة الخارجية وإنجاز جميع القنوات على مستوى الأرضية وتحويل جميع الكوابل والقنوات التي تعيق عملية الإنجاز، وهذا بعد الموافقة على مخطط جديد لعملية تحويل الشبكات لاسيما شبكات الكهرباء، التزويد بمياه الشرب وكذا شبكة الألياف البصرية.

وفي ختام زيارته، شدد الوزير على أهمية التحضير الجيد للبنية التحتية الذي سيسمح بتسهيل انطلاق الأشغال بالنسبة للمدينة الإعلامية.