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مزايدة رخص الاستكشاف المنجمي: تقديم 140 عرضا تقنيا يتعلق ب31 موقعا منجميا

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 ديسمبر 2023 18:29     الفئـة : اقتصــاد
مزايدة رخص الاستكشاف المنجمي: تقديم 140 عرضا تقنيا يتعلق ب31 موقعا منجميا

الجزائر - وافقت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على 140 عرضا تقنيا من أصل 165 عرضا تم استلامها، في إطار المناقصة الوطنية والدولية للمزايدة العلنية لمنح 31 رخصة منجمية من اجل استكشاف عدة أنواع من المعادن.

وجرت الجلسة العلنية لفتح الأظرفة اليوم الاثنين بمقر وزارة الطاقة والمناجم.

وأوضح رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مراد حنيفي، خلال ندوة صحفية جرت على هامش مراسم فتح الاظرفة، انه تم في إطار هذه المناقصة، طرح ستة مواقع لمعدن الباريت التي تعد مادة اساسية في الصناعة النفطية.

وأضاف، ان هذه الجلسة ال54، تخص مواقع منجمية لمعادن الباريت و الرمل و الرمل الأصفر (توف) والحجر الجيري، الواقعة بولايات كل من بني عباس و تبسة و مسيلة والمغير و ام البواقي و تلمسان و قالمة و ورقلة و اليزي و تندوف و سوق اهراس.

كما تم استدعاء المكتتبين للعروض التقنية المقبولين، طبقا للأحكام المتضمنة في دفتر الشروط، بغية إيداع عروضهم المالية يوم 27 ديسمبر.

تجدر الإشارة، إلى أن فتح أظرفة العروض التقنية قد جرى في جلسة علنية، بحضور المكتتبين و محضر قضائي و ممثلين عن الصحافة الوطنية.

آخر تعديل على الإثنين, 11 ديسمبر 2023 18:38
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مزايدة رخص الاستكشاف المنجمي: تقديم 140 عرضا تقنيا يتعلق ب31 موقعا منجميا
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 ديسمبر 2023 18:29     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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