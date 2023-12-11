Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد عطاف يزور جناح الجزائر بمعرض إكسبو 2023 للبستنة الذي تستضيفه دولة قطر

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 ديسمبر 2023 17:21     الفئـة : اقتصــاد
السيد عطاف يزور جناح الجزائر بمعرض إكسبو 2023 للبستنة الذي تستضيفه دولة قطر

الجزائر - زار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، جناح الجزائر بمعرض إكسبو 2023 للبستنة الذي تستضيفه دولة قطر، وذلك على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في منتدى الدوحة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم الاثنين.

وبهذه المناسبة، طاف الوزير حسب البيان، بمختلف أقسام الجناح الجزائري، حيث "قدمت له شروحات عن محتوياته من صور الغطاء النباتي في بلادنا وما تعكسه من تقنيات الزراعة والبستنة والأساليب المستعملة لمكافحة ندرة المياه"، فضلا عن عديد الأعمال الحرفية ومشاهد عن المعالم السياحية الوطنية.

وشكر أحمد عطاف القائمين على الجناح و "ثمن عاليا جهودهم وتفانيهم في تقديم أصدق صورة معبرة عن الجزائر، بتاريخها العريق وبحاضرها الثري وبمستقبلها الواعد"، يضيف ذات المصدر.

وفي ذات السياق، زار السيد عطاف جناح دولة قطر الشقيقة، حيث "هنأ المسؤولين القطريين على النجاح الباهر الذي حققه هذا المعرض الدولي، بتسليطه الضوء على أهمية التواصل والتعاون وتقاسم التجارب، في السعي لتحقيق مستقبل مستدام للبشرية جمعاء".

وفي الختام، زار وزير الخارجية جناح دولة فلسطين الشقيقة وطاف بمختلف أركانه، "تعبيرا عن تضامن الجزائر الدائم ودعمها الثابت للأشقاء الفلسطينيين، في وجه ما يتعرضون له من ظلم وعدوان ومن محاولات متكررة لطمس هويتهم ووجودهم على أرضهم الأصلية والأصيلة"، حسب ما جاء في البيان.

 

آخر تعديل على الإثنين, 11 ديسمبر 2023 17:41
كلـمات مفتـاحيــة :
السيد عطاف يزور جناح الجزائر بمعرض إكسبو 2023 للبستنة الذي تستضيفه دولة قطر
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 ديسمبر 2023 17:21     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.11

السيد عطاف يزور جناح الجزائر بمعرض إكسبو 2023 للبستنة الذي تستضيفه دولة قطر

23.12.11

عملية "طوفان الاقصى" عكست مدى استعداد الشعب الفلسطيني للدفاع عن أرضه

23.12.11

مشروع القانون المتضمن تدابير الحصول على النفقة: الدولة ملتزمة بالتكفل بالفئات الهشة…

23.12.11

الجمعية العامة تعلن أنها ستستأنف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول فلسطين

23.12.11

تأكيد على ترقية الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

23.12.11

تحويل مشاريع صوامع تخزين الحبوب الى الولاة سيساهم في تحقيق أمن غذائي مستدام

الأكثــر قـراءة

23.12.06

حقوق الإنسان: الجزائر مستعدة لتكثيف جهودها لمواءمة ترسانتها القانونية الوطنية وتكييفها مع…

23.12.06

مكتب مجلس الأمة الموسع يضبط مشروع الجدول الزمني للجلسات العلنية القادمة

23.12.07

مظاهرات 11 ديسمبر 1960 مناسبة لإستلهام القوة والعزيمة لمواصلة بناء الجزائر الجديدة

23.12.07

المجلس الشعبي الوطني: الاستماع إلى ممثلين عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد…

23.12.07

المجلس الشعبي الوطني: ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة للفترة المقبلة

23.12.07

دعوة إلى إستغلال الأرشيف التاريخي بالجزائر و خارجها للإستفادة مما يحتويه