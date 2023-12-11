السيد عطاف يزور جناح الجزائر بمعرض إكسبو 2023 للبستنة الذي تستضيفه دولة قطر

الجزائر - زار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، جناح الجزائر بمعرض إكسبو 2023 للبستنة الذي تستضيفه دولة قطر، وذلك على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في منتدى الدوحة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم الاثنين.

وبهذه المناسبة، طاف الوزير حسب البيان، بمختلف أقسام الجناح الجزائري، حيث "قدمت له شروحات عن محتوياته من صور الغطاء النباتي في بلادنا وما تعكسه من تقنيات الزراعة والبستنة والأساليب المستعملة لمكافحة ندرة المياه"، فضلا عن عديد الأعمال الحرفية ومشاهد عن المعالم السياحية الوطنية.

وشكر أحمد عطاف القائمين على الجناح و "ثمن عاليا جهودهم وتفانيهم في تقديم أصدق صورة معبرة عن الجزائر، بتاريخها العريق وبحاضرها الثري وبمستقبلها الواعد"، يضيف ذات المصدر.

وفي ذات السياق، زار السيد عطاف جناح دولة قطر الشقيقة، حيث "هنأ المسؤولين القطريين على النجاح الباهر الذي حققه هذا المعرض الدولي، بتسليطه الضوء على أهمية التواصل والتعاون وتقاسم التجارب، في السعي لتحقيق مستقبل مستدام للبشرية جمعاء".

وفي الختام، زار وزير الخارجية جناح دولة فلسطين الشقيقة وطاف بمختلف أركانه، "تعبيرا عن تضامن الجزائر الدائم ودعمها الثابت للأشقاء الفلسطينيين، في وجه ما يتعرضون له من ظلم وعدوان ومن محاولات متكررة لطمس هويتهم ووجودهم على أرضهم الأصلية والأصيلة"، حسب ما جاء في البيان.