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الخطوط الجوية الجزائرية: تسجيل خلل على مستوى نظام التسجيل

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 ديسمبر 2023 11:24     الفئـة : اقتصــاد
الخطوط الجوية الجزائرية: تسجيل خلل على مستوى نظام التسجيل

الجزائر - أكدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها يوم الإثنين أنه تم تسجيل خلل على مستوى نظامها للتسجيل عند المغادرة من المطارات الجزائرية مطمئنة أنها إتخذت الإجراءات الضرورية لإستعادة السير الحسن لهذا النظام.

و جاء في بيان الشركة العمومية أن "شركة الخطوط الجوية الجزائرية سجلت اليوم خللا في نظامها للتسجيل عند المغادرة من المطارات الجزائرية وعليه تعتذر لدى زبائنها على الإزعاج الناتج عن ذلك وتطمئنهم أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاستعادة السير الحسن للنظام والتكفل بجميع الركاب".

آخر تعديل على الإثنين, 11 ديسمبر 2023 11:49
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الخطوط الجوية الجزائرية: تسجيل خلل على مستوى نظام التسجيل
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 ديسمبر 2023 11:24     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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