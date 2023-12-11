الخطوط الجوية الجزائرية: تسجيل خلل على مستوى نظام التسجيل

و جاء في بيان الشركة العمومية أن "شركة الخطوط الجوية الجزائرية سجلت اليوم خللا في نظامها للتسجيل عند المغادرة من المطارات الجزائرية وعليه تعتذر لدى زبائنها على الإزعاج الناتج عن ذلك وتطمئنهم أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاستعادة السير الحسن للنظام والتكفل بجميع الركاب".