Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حبوب : رئيس الجمهورية يأمر بتحويل مشاريع صوامع التخزين إلى ولاة الجمهورية

  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 20:11     الفئـة : اقتصــاد
حبوب : رئيس الجمهورية يأمر بتحويل مشاريع صوامع التخزين إلى ولاة الجمهورية

الجزائر- أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترأسه, اليوم الاحد, اجتماعا لمجلس الوزراء, بالتحويل "الفوري" لمشاريع صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية, مبرزا أن توسيع طاقات التخزين يندرج ضمن السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي, حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح البيان أنه بخصوص وضعية صوامع تخزين الحبوب, أمر رئيس الجمهورية بـ "التحويل الفوري لمشاريع صوامع تخزين الحبوب، إلى ولاة الجمهورية، مع إعداد دراسة وافية حول الملف، تحت إشراف مباشر من وزارة الفلاحة".

كما أمر رئيس الجمهورية بـ "المتابعة الحثيثة والصارمة للموسم الفلاحي الحالي، بتكليف السادة الولاة بحملات تفتيش ومعاينة يومية للمساحات المزروعة، لتسهيل مهام الفلاحين", يضيف ذات المصدر.

وفي هذا السياق, حسب البيان, "شدد السيد الرئيس على أن توسيع طاقات التخزين يندرج ضمن السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي".

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات تقضي بـ "تشجيع الاستثمارات في مجال الفلاحة وفتح المجال للشراكات، بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي وتنويعه".

وكلف رئيس الجمهورية, يقول البيان, السيد الوزير الأول ووزيري الداخلية والفلاحة "بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية، مع نهاية جانفي 2024، ومنح عقود الملكية لأصحابها".

آخر تعديل على الأحد, 10 ديسمبر 2023 21:28
كلـمات مفتـاحيــة :
حبوب : رئيس الجمهورية يأمر بتحويل مشاريع صوامع التخزين إلى ولاة الجمهورية
  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 20:11     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.10

مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية

23.12.10

بوغالي يسلم رسالة من رئيس الجمهورية الى الرئيس الأرجنتيني الجديد

23.12.10

حبوب : رئيس الجمهورية يأمر بتحويل مشاريع صوامع التخزين إلى ولاة الجمهورية

23.12.10

الخط المنجمي للسكة الحديدية بشار- تندوف-غارا جبيلات: رئيس الجمهورية يشدد على احترام آجال…

23.12.10

محروقات: رئيس الجمهورية يأمر بإعادة بعث محطة تكرير البترول بحاسي مسعود

23.12.10

تموين السوق باللحوم الحمراء والبقول الجافة: رئيس الجمهورية يشدد على تفادي أي تذبذب…

الأكثــر قـراءة

23.12.06

حقوق الإنسان: الجزائر مستعدة لتكثيف جهودها لمواءمة ترسانتها القانونية الوطنية وتكييفها مع…

23.12.06

مكتب مجلس الأمة الموسع يضبط مشروع الجدول الزمني للجلسات العلنية القادمة

23.12.07

مظاهرات 11 ديسمبر 1960 مناسبة لإستلهام القوة والعزيمة لمواصلة بناء الجزائر الجديدة

23.12.07

المجلس الشعبي الوطني: الاستماع إلى ممثلين عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد…

23.12.07

المجلس الشعبي الوطني: ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة للفترة المقبلة

23.12.07

دعوة إلى إستغلال الأرشيف التاريخي بالجزائر و خارجها للإستفادة مما يحتويه