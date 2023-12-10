حبوب : رئيس الجمهورية يأمر بتحويل مشاريع صوامع التخزين إلى ولاة الجمهورية

الجزائر- أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترأسه, اليوم الاحد, اجتماعا ل مجلس الوزراء , بالتحويل "الفوري" لمشاريع صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية, مبرزا أن توسيع طاقات التخزين يندرج ضمن السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي, حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح البيان أنه بخصوص وضعية صوامع تخزين الحبوب, أمر رئيس الجمهورية بـ "التحويل الفوري لمشاريع صوامع تخزين الحبوب، إلى ولاة الجمهورية، مع إعداد دراسة وافية حول الملف، تحت إشراف مباشر من وزارة الفلاحة".

كما أمر رئيس الجمهورية بـ "المتابعة الحثيثة والصارمة للموسم الفلاحي الحالي، بتكليف السادة الولاة بحملات تفتيش ومعاينة يومية للمساحات المزروعة، لتسهيل مهام الفلاحين", يضيف ذات المصدر.

وفي هذا السياق, حسب البيان, "شدد السيد الرئيس على أن توسيع طاقات التخزين يندرج ضمن السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي".

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات تقضي بـ "تشجيع الاستثمارات في مجال الفلاحة وفتح المجال للشراكات، بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي وتنويعه".

وكلف رئيس الجمهورية, يقول البيان, السيد الوزير الأول ووزيري الداخلية والفلاحة "بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية، مع نهاية جانفي 2024، ومنح عقود الملكية لأصحابها".