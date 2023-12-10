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المجلس الشعبي الوطني: المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل يقدم عرضا أمام اللجنة المختصة

  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 19:23     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - قدم المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل, عبد القادر جابر, اليوم الأحد, عرضا أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني, خصص لإنجازات الوكالة.        

 وخلال عرضه, أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أنه تم إلى غاية 30 نوفمبر 2023, توجيه أكثر من 1 مليون و 19 ألف طالب عمل نحو القطاعين الخاص والعمومي, من بين أكثر من مليوني و795 ألف مسجل على مستوى مصالح الوكالة, معتبرا أن هذا المؤشر "ايجابي مقارنة بالسنة الماضية".

وأبرز أن 72 بالمائة من طالبي العمل تم توجيههم إلى القطاع الخاص, في حين تم توجيه 28 بالمائة منهم إلى القطاع العمومي.

وحسب ذات المسؤول, تقوم الوكالة الوطنية للتشغيل بالتنقيب عن عروض العمل, حيث تمكن اعوانها من خلال خرجاتهم الميدانية من جلب 60.500 عرض عمل. 

كما أكد السيد جابر بالمناسبة, أن عملية الإدماج المهني (في اطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني), بلغت نسبة 98.70 بالمائة إلى غاية نهاية نوفمبر المنصرم, مشيرا إلى أنه سيتم "طي هذا الملف بصفة نهائية مع نهاية السنة الجارية".

ومن جهة أخرى أشار  ذات المسؤول أن 2 مليون و 200 ألف بطال استفاد من منحة البطالة.

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الشعبي الوطني: المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل يقدم عرضا أمام اللجنة المختصة
  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 19:23     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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