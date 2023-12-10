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أجهزة التدفئة وكواشف الغاز: مواصلة سحب العلامات والنماذج الغير مطابقة للمعايير من السوق الوطنية

  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 19:21     الفئـة : اقتصــاد
أجهزة التدفئة وكواشف الغاز: مواصلة سحب العلامات والنماذج الغير مطابقة للمعايير من السوق الوطنية

الجزائر - أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات, اليوم الأحد في بيان لها, عن مواصلة سحب أجهزة التدفئة وكواشف غاز أحادي أكسيد الكربون الغير مطابقة لمعايير السلامة من السوق الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تتم عن طريق أعوان الرقابة, على مستوى كل مديريات التجارة وترقية الصادرات, وهذا بعد الفحوصات التي تم اجرائها على مستوى مخابر مراقبة النوعية التابعة لها و التي "أظهرت عدم مطابقة بعض العلامات للمعايير الصارمة للسلامة المعتمدة".

ويتعلق الأمر بجهازي التدفئة من علامة "ماكسوال" (Maxwell), نموذج  "ماكس ار جي دي 10ان دي" (Max RGD10ND), ونموذج  "ماكس ار جي دي 14ان دي" (Max RGD14ND), حسب البيان.

أما بالنسبة لكواشف غاز أحادي أكسيد الكربون, فيتعلق الأمر بجهاز الكشف الحامل لعلامة "أطلس" (Atlas), الجهاز الحامل لعلامة "زاس توربو" (Zass Turbo)  من نوع "FG-A009", الجهاز الحامل لعلامة "ماكستور" (Maxtor) من نوع "Max-009", الجهاز الحامل لعلامة "جيون" (Geant) من نوع "GN-COD01-3B", وكذا جهاز الكشف الحامل لعلامة براند (Brand) من نوع "براند ارينا" (Brand Arina).

كما يتم, حسب الوزارة, سحب كاشف غاز أحادي أكسيد الكربون سوناريك (SONARIC) من نوع "جي كا دي 602" (JKD-602) وكوندور (Condor) من نوع  "سي أم دي 2020" (CMD220), وجهاز الكشف الحامل لعلامة  "ماكسويل" (Maxwell) وكذا جهاز الكشف الحامل لعلامة "أيمان" (EYEMANN).

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أجهزة التدفئة وكواشف الغاز: مواصلة سحب العلامات والنماذج الغير مطابقة للمعايير من السوق الوطنية
  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 19:21     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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