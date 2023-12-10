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إمضاء مذكرة تفاهم لإنشاء شركة مشتركة لإنتاج مكونات السيارات بالجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 18:31     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر -  تم، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء شركة مشتركة بين الشركة القابضة للتخصصات الكيماوية "آ سي أس" والشركة العالمية "سيجيت" لإنتاج جميع أنواع المكونات والإطارات البلاستيكية والمطاطية للسيارات محليا، حسبما أفاد به بيان للمجمع الجزائري.

وجاء في البيان : "انعقد اليوم بمقر الشركة القابضة +آ سي أس هولدينغ+، لقاء بين الرئيس المدير العام للشركة، سمير يحياوي، و لورنزو مانوني، المدير العام التقني ومسؤول التطوير بالشركة العالمية +سيجيت+، المختصة في صناعة الهياكل البلاستيكية والمطاطية لكبرى الشركات المصنعة للسيارات، من بينها +فيات+، +سكودا+، + فولكسفاغن+ و +جيلي+".

ويأتي هذا اللقاء، يضيف البيان، "في إطار مواصلة تجسيد توجيهات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، لتكثيف الجهود من أجل مرافقة صناعة السيارات في الجزائر، وكذا رفع نسبة الادماج الوطني، عبر البحث عن شركاء اقتصاديين ذوو خبرة صناعية وامكانات تكنولوجية وبمواصفات عالمية لإنتاج مكونات السيارات محليا".

وأسفر اللقاء، الذي حضره ممثل شركة "سيجيت" في الجزائر وكذا إطارات الشركة القابضة والرئيس المدير العام للشركة الفرعية "مجمع البلاستيك والمطاط" (ENPC)، عن امضاء مذكرة تفاهم لإنشاء شركة مشتركة بين الشركة القابضة "آسي أس" وشركة "سيجيت"، لإنتاج جميع أنواع المكونات والإطارات البلاستيكية والمطاطية للسيارات، حسب المجمع.

وستمتد هذه الشراكة لاحقا، يضيف البيان، إلى مجالات الطلاء والزجاج كون الشركة القابضة تنشط أيضا في هذين المجالين.

أما عن موقع الشركة المشتركة "فالأرجح أن تكون بولاية وهران"، وفق ذات المصدر.

وبعد الامضاء، أعرب السيد يحياوي عن "أهمية هذا المشروع الذي يتوافق مع الانطلاقة الفعلية لصناعة السيارات في الجزائر وموازاة مع تهافت كبرى الشركات المصنعة للسيارات للاستثمار في السوق الجزائرية وذلك ما يستوجب العمل على تجسيده في المستقبل القريب".

من جهته، أكد السيد مانوني "على ثقته الكبيرة في نجاح المشروع واستعداد شركته للمرافقة على كل الأصعدة، التقنية والتكنولوجية، بما في ذلك التحول التكنولوجي للجزائر في ميدان تخصصهم"، وفق البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
إمضاء مذكرة تفاهم لإنشاء شركة مشتركة لإنتاج مكونات السيارات بالجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 18:31     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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