تنصيب المدير العام الجديد لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية

الجزائر - أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على تنصيب السيد عمار قلاتي رئيسا مديرا عاما لمجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وخلال مراسم التنصيب التي جرت بحضور إطارات مركزية، ذكر السيد ديدوش بأهمية هذا المجمع ودوره في ترقية وتطوير المنتوج السياحي الجزائري، كونه يحوز --مثلما قال-- على "حظيرة تمثل 20 بالمائة من مجموع المؤسسات الفندقية الوطنية"، مشددا على ضرورة "الحرص على استكمال البرنامج الذي خصصته السلطات العمومية لإعادة تأهيل وعصرنة الوحدات الفندقية التابعة له بهدف جعلها مطابقة للمقاييس والمعايير الدولية"، بالإضافة إلى "إطلاق أشغال الوحدات المتبقية وتسليمها في أقرب الآجال".

كما أكد على "أهمية تحسين أداء القطاع العمومي من خلال إرساء نظام جديد للحوكمة يقوم على النجاعة- والتكريس الفعلي لثقافة العمل والإدارة بالنتائج لبلوغ الأهداف المسطرة ضمن خارطة طريق القطاع للنهوض بالسياحة في الجزائر"، وفقا لذات المصدر.