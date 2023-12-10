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السيد عرقاب في الدوحة للمشاركة في المؤتمر العربي للطاقة واجتماع أوابك

  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 14:37     الفئـة : اقتصــاد
السيد عرقاب في الدوحة للمشاركة في المؤتمر العربي للطاقة واجتماع أوابك

الجزائر - يشارك وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, في أشغال المؤتمر العربي ال12 للطاقة الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة, يومي الاثنين والثلاثاء, وفي اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك", حسبما أفاد به اليوم الاحد بيان للوزارة.

وسيكون السيد عرقاب مرفوقا بكل من الرؤساء المدراء العامين لسوناطراك وسونلغاز, بالإضافة الى إطارات من الوزارة ومن المجمعين, حسب ذات المصدر.

وتنظم النسخة ال12 من المؤتمر العربي للطاقة, تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي", بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في قطاع الطاقة في الدول العربية, تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, أمير دولة قطر, يضيف البيان.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددا من الملفات المهمة على مدار يومين, في مقدمتها التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي, بجانب مواضيع تتعلق بالطاقة والبيئة والاستدامة, حسب البيان.

وعلى هامش أشغال المؤتمر العربي للطاقة, سيشارك السيد عرقاب في أشغال الاجتماع ال111 لمجلس وزراء "أوابك", والذي سيناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة.

وتشمل هذه المواضيع أساسا استعراض اخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلق بتطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها وتطوير نظم تقنية المعلومات داخل المنظمة, والتكوين, بالإضافة الى التقارير المعدة من قبل الأمانة العامة لمنظمة "أوابك" حول الأوضاع النفطية والغازية العالمية وغيرها, حسب البيان.

وستترأس الجزائر الجلسة الفنية الأولى بعنوان "مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم", التي ستناقش عددا من الأوراق البحثية, منها "النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية والعالم" تقدمها منظمة أوابك, و"مستقبل الطاقة النووية في الدول العربية" يقدمها المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية.

كما سيعقد وزير الطاقة والمناجم, عدة جلسات عمل مع نظرائه الوزراء العرب المشاركين في هذا المؤتمر, وفقا للبيان.

آخر تعديل على الأحد, 10 ديسمبر 2023 14:42
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السيد عرقاب في الدوحة للمشاركة في المؤتمر العربي للطاقة واجتماع أوابك
  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 14:37     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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