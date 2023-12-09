مشروع المعبرين الحدوديين الجزائري و الموريتاني : نسبة تقدم الأشغال فاقت 99 بالمائة

الهلال الأحمر الجزائري ينظم احتفالية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتطوع -

فلسطين: شهداء وجرحى ومفقودون في سلسلة غارات عنيفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة -

توالي ردود الفعل والإدانات الدولية بعد فشل مجلس الأمن في المصادقة على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة -

عميد جامع الجزائر يؤكد على دور الزوايا في الحفاظ على الوحدة الوطنية -

عطاف يمثل رئيس الجمهورية في أشغال منتدى الدوحة ال21 -

بداري يكرم الطلبة المتوجين في بطولة العالم للفوفينام والكيك بوكسينغ -

كل العوامل متوفرة لتحقيق هدف 3 ملايين هكتار من المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب -

قرار رئيس الجمهورية بتخفيض تكلفة الاشتراك في خدمتها الاخبارية : وأج تدعو مسؤولي أو ممثلي الصحافة الوطنية الى التقرب من مصالحها -

انطلاق الطبعة الثانية للأيام السينمائية لفيلم التراث بالعاصمة وفلسطين ضيف شرف -

وزير الداخلية يشرف على تنصيب خلية تقنية لمتابعة البرامج المقترحة ضمن البرنامج التكميلي لولاية تندوف -

صالون سيبسا أفريكا فود: توقيع خمسة اتفاقات بين متعاملين جزائريين وسنغاليين بداكار -

كأس الجزائر للكرات الحديدية في اللعب الطويل : تتوج فريق قسنطينة في الرباعي أكابر رجال و مولودية بجاية في الثنائي سيدات -

وهران: افتتاح الطبعة ال9 لمنتدى القدس تحت شعار فلسطين: الريشة والحرف والثقافة -

الرئيس الفلسطيني ينتقد استخدام الولايات المتحدة الفيتو لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار بوقف العدوان الصهيوني على غزة -

المياه المستعملة المصفاة : ضرورة بلوغ هدف استغلال 60 بالمائة من الكميات المسترجعة -

دعم مشاريع الابتكار والبحث العلمي: اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات و مجمع سونلغاز -

فتح عدة نقاط لتسويق منتوج السمك بأربع ولايات -

إقرار رئيس الجمهورية للبرنامج التكميلي لولاية تندوف مكسب هام -

بحث علمي: نحو إعداد استراتيجية شاملة للبحث والابتكار تستجيب للأولويات الوطنية -