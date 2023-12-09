صناعة الأدوية: السيد عون يستقبل بتونس من طرف رئيس الحكومة التونسي

الجزائر - استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، يوم الجمعة بتونس، من طرف رئيس الحكومة التونسي، أحمد حشاني، حيث اتفق الطرفان على ضرورة تقوية الشراكة الثنائية في مجال تطوير صناعة الدواء.

وجاء في منشور للوزارة على صفحتها الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه "في ختام زيارة العمل التي قادته إلى جمهورية تونس الشقيقية، حضي وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون باستقبال من طرف رئيس الحكومة التونسي، أحمد حشاني، بحضور سفير الجزائر بتونس".

"حيث اتفق الطرفان على ضرورة تقوية الشراكة الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجال تطوير صناعة الدواء"، وفق نفس المصدر.

كما أشاد الطرفان -حسب ذات المنشور ب"العلاقات المميزة التي تربط بين الجزائر وتونس، وأكدا على ضرورة تقويتها أكثر".

للإشارة فقد التقى، أمس الخميس، السيد عون مع وزير الصحة التونسي، علي مرابط، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال صناعة الأدوية، و خلال اللقاء الذي جمع الوزيران تم التطرق على وجه الخصوص إلى طرق تسيير وإنتاج الدواء في البلدين.

إقرأ أيضا: صناعة الأدوية: السيد عون يبحث بتونس مع وزير الصحة التونسي سبل تعزيز التعاون الثنائي

وفي هذا الصدد، حث السيد عون ووزير الصحة التونسي على العمل على تكثيف جهود التعاون وزيادة التنسيق بين الجانبين.

كما تم التوقيع بالمناسبة على مذكرة تفاهم بين الوزارتين للتعاون في مجال صناعة ومراقبة الدواء وتسويقها في البلدين.

وبعد اللقاء تنقل السيد عون والوفد المرافق له رفقة السيد مرابط إلى المخبر الوطني التونسي لمراقبة الأدوية، حيث قدمت للسيد عون شروح حول تقنيات عمل المخبر وأساليب تسييره.

وبالمناسبة، قام السيد عون بعرض التجربة الجزائرية في هذا المجال، داعيا إلى تقريب المخبر التونسي مع نظيره الجزائري لتأسيس شراكة قوية بينهما.