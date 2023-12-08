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المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة: اطلاق الشبكة الأفريقية لملائكة الأعمال

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 ديسمبر 2023 12:46     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - أُعلن أمس الخميس بالجزائر العاصمة عن إطلاق الشبكة الأفريقية لملائكة الأعمال (ABAN) خلال مراسم اختتام الدورة الثانية للمؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة.

و أوضح المدير العام للمسرعة العمومية الجزائرية للمؤسسات الناشئة "ألجيريا فانتشر" التي تعد شريك هذه الشبكة, سيد علي زروقي, أن إنشاء هذه الشبكة, التي ستضم ملائكة أعمال أفارقة, يهدف إلى جمع فاعلي النظام البيئي لحشد الأموال لفائدة المؤسسات الناشئة في القارة.

وحسب السيد زروقي فإن "أفريقيا تزخر بعدد كبير من رجال الأعمال والموارد إلا أنهم لا يثقون في المقاولاتية و الاستثمار في مجال المؤسسات الناشئة".

وتابع بالقول أن "دور هذه الشبكة يكمن إذن في تغيير ذهنية رجال الأعمال الأفارقة و تحفيزهم ليصبحوا ملائكة أعمال من خلال الاستثمار في المؤسسات الناشئة"، مضيفا أن  هذه الشبكة ستساهم أيضا في جذب المزيد من الأموال، حتى الدولية، لتعزيز النظام البيئي للمقاولاتية في أفريقيا".

ويقصد بملائكة الأعمال,  كل شخص طبيعي يستثمر بشكل منفرد في رأس مال مؤسسة مبتكرة خلال المراحل الأولى من انشائها أو في بداية النشاط، بحيث يضع تحت تصرفها خبرته ومهاراته وعلاقاته بهدف مرافقتها.

وأكد السيد زروقي أن "رئاسة هذه الشبكة ستكون دورية، وسيكون مجلس الإدارة أفريقيا بشكل كامل، بحيث يضم ممثلين من جميع أنحاء القارة".

وأبرز المتحدث نفسه دور الجزائر "الريادي" الذي تؤديه في النظام البيئي المقاولاتي بأفريقيا، مشيرا إلى أن "ألجيريا فانشتر" ستقوم بالترويج لهذه الشبكة و ستخصص فضاء لاستضافتها مع وضع ورقة طريق لها  بناء على تجربة هذه المسرعة".

كما أبرز السيد زروقي تجربة "ألجيريا فانتشر" في جذب الأموال، خاصة بعد إنشاء "الصندوق الجزائري للابتكار" في بداية هذا العام، الذي يعد ثمرة اتفاق تم توقيعه مع هيئة صناديق دعم المؤسسات الصغيرة (SEAF).

 

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المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة: اطلاق الشبكة الأفريقية لملائكة الأعمال
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 ديسمبر 2023 12:46     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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