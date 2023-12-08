اختتام فعاليات الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة

وخلال مراسم اختتام هذا المؤتمر المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "الابتكار من أجل تنمية القارة الإفريقية", أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, أن هذه الطبعة الثانية سمحت على مدار ثلاثة أيام بتشكيل فضاء لتبادل الخبرات في مجال الشركات الناشئة, وفي صياغة تصور مشترك حول سياسات دعم هذا النوع من المؤسسات المبتكرة والخلاقة للثروة في إفريقيا.

وبالمناسبة, تمت تلاوة "إعلان الجزائر الوزاري الثاني لتنمية المؤسسات الناشئة في إفريقيا", والذي صادقت عليه قمة الوزراء الأفارقة المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر بمشاركة 34 دولة.

وتضمنت الوثيقة عدة توصيات من بينها تكليف الأمانة الدائمة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة بإعداد استراتيجية شاملة لتطوير هذا النوع من الشركات في إفريقيا, بالتنسيق مع هيئات الاتحاد الإفريقي, وبالتركيز على محاربة ظاهرة هجرة العقول.

كما تم أيضا تكريم المؤسسات الناشئة الفائزة في المسابقات المنظمة ضمن فعاليات المؤتمر, والتي تخص مجال الروبوتيك, ومجال الذكاء الاصطناعي في واستخداماتها في التنمية المستدامة, من طرف وزير القطاع.

للإشارة, تم على هامش هذه الطبعة تنظيم صالون للمؤسسات الناشئة بمشاركة أكثر من 250 عارضا من الجزائر وبلدان افريقية أخرى, ينشطون في مجالات الطاقة, المالية, التغذية, الرعاية الصحية, النقل, تخزين المعلومات والامن السيبراني, والتعليم, علاوة على مؤسسات مالية ووكالات تعاون في القارة.

يذكر أن افتتاح المؤتمر تم تحت إشراف الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, بحضور عدد من أعضاء الحكومة, وإطارات سامية في الدولة, وسفراء دول إفريقية, ومدراء عامين لمؤسسات جزائرية عمومية وخاصة وكذا منظمات أرباب العمل.

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح المؤتمر, تلاها نيابة عنه الوزير الأول, أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التزام الجزائر بوضع خبرتها في مجال المؤسسات الناشئة في متناول الأشقاء الأفارقة من خلال فضاءات تبادل الخبرات, على غرار المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة الذي أضحى موعدا قاريا هاما في مجال تحفيز الابتكار وتطوير المؤسسات الناشئة.

وشهدت التظاهرة حضور أزيد من 10 الاف مشارك من رواد أعمال وخبراء وأصحاب قرار أفارقة في ميدان المؤسسات الناشئة والابتكار, بهدف الاطلاع على مستجدات القطاع في القارة وتبادل التجارب والخبرات.