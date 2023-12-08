صناعة الأدوية: السيد عون يبحث بتونس مع وزير الصحة التونسي سبل تعزيز التعاون الثنائي

وخلال اللقاء الذي جمع الوزيران تم التطرق على وجه الخصوص إلى طرق تسيير وإنتاج الدواء في البلدين, وفقا للبيان.
وفي هذا الصدد, حث السيد عون ووزير الصحة التونسي على العمل على تكثيف جهود التعاون وزيادة التنسيق بين الجانبين.
كما تم التوقيع بالمناسبة على مذكرة تفاهم بين الوزارتين للتعاون في مجال صناعة ومراقبة الدواء وتسويقها في البلدين, وفقا للمصدر ذاته.
وبعد اللقاء تنقل السيد عون والوفد المرافق له رفقة السيد مرابط إلى المخبر الوطني التونسي لمراقبة الأدوية, حيث قدمت للسيد عون شروح حول تقنيات عمل المخبر وأساليب تسييره.
وبالمناسبة, قام السيد عون بعرض التجربة الجزائرية في هذا المجال, داعيا إلى تقريب المخبر التونسي مع نظيره الجزائري لتأسيس شراكة قوية بينهما, حسب نفس المصدر.