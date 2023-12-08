اختتام فعاليات الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة -

المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة: تسليم جوائز مسابقة الروبوتات والذكاء الاصطناعي -

فلسطين: مواقف الجزائر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية سيشهد عليها التاريخ على مر الازمان -

صناعة الأدوية: السيد عون يبحث بتونس مع وزير الصحة التونسي سبل تعزيز التعاون الثنائي -

الجزائر-روسيا: قناتا الجزائر الدولية وروسيا اليوم بالعربية توقعان إتفاقية تعاون -

مظاهرات 11 ديسمبر 1960 مناسبة لإستلهام القوة والعزيمة لمواصلة بناء الجزائر الجديدة -

اشتيه يرحب بتفعيل الأمين العام للأمم المتحدة المادة 99 من ميثاق المنظمة -

طاقة: تكوين فريق عمل بين خبراء محافظة الطاقة الذرية والمؤسسة الصينية للصناعة النووية -

المجلس الشعبي الوطني: الاستماع إلى ممثلين عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته -

مجلس الأمة: فايد يعرض نص قانون المالية ل2024 أمام لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية -

16456 شهيدا و42250 جريحا منذ بدء العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية -

الهلال الأحمر الجزائري ينظم حملة للتبرع بالدم السبت المقبل بالعاصمة -

الوضع في فلسطين إختبار حقيقي لمصداقية المحكمة الجنائية الدولية -

إطلاق أول مشروعين لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة البحرية بالعاصمة في مارس -

ري: مشروع تحويل المياه بتينزواطين (عين قزام) سينطلق خلال 2024 -

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تؤكد ضرورة تكثيف الدعم المادي للفلسطينيين -

سكن: تحويل أكثر من 8600 وحدة تابعة لمرقين خواص متعثرين إلى مرقين عموميين -

الشروع قريبا في تصنيع كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون في الجزائر -

مكافحة السرطان: مؤسستان إستشفائيتان جزائريتان تحصلان على إعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ك مركز إمتياز -