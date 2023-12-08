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صناعة الأدوية: السيد عون يبحث بتونس مع وزير الصحة التونسي سبل تعزيز التعاون الثنائي

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 ديسمبر 2023 09:41     الفئـة : اقتصــاد
صناعة الأدوية: السيد عون يبحث بتونس مع وزير الصحة التونسي سبل تعزيز التعاون الثنائي

الجزائر - بحث وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني, علي عون, اليوم الخميس بتونس, مع وزير الصحة التونسي, علي مرابط, سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال صناعة الأدوية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال اللقاء الذي جمع الوزيران تم التطرق على وجه الخصوص إلى طرق تسيير وإنتاج الدواء في البلدين, وفقا للبيان.

وفي هذا الصدد, حث السيد عون ووزير الصحة التونسي على العمل على تكثيف جهود التعاون وزيادة التنسيق بين الجانبين.

كما تم التوقيع بالمناسبة على مذكرة تفاهم بين الوزارتين للتعاون في مجال صناعة ومراقبة الدواء وتسويقها في البلدين, وفقا للمصدر ذاته.

وبعد اللقاء تنقل السيد عون والوفد المرافق له رفقة السيد مرابط إلى المخبر الوطني التونسي لمراقبة الأدوية, حيث قدمت للسيد عون شروح حول تقنيات عمل المخبر وأساليب تسييره.

وبالمناسبة, قام السيد عون بعرض التجربة الجزائرية في هذا المجال, داعيا إلى تقريب المخبر التونسي مع نظيره الجزائري لتأسيس شراكة قوية بينهما, حسب نفس المصدر.

آخر تعديل على الجمعة, 08 ديسمبر 2023 09:47
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صناعة الأدوية: السيد عون يبحث بتونس مع وزير الصحة التونسي سبل تعزيز التعاون الثنائي
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 ديسمبر 2023 09:41     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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