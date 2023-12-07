طاقة: تكوين فريق عمل بين خبراء محافظة الطاقة الذرية والمؤسسة الصينية للصناعة النووية

الجزائر - تم الاتفاق, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على تكوين فريق عمل بين خبراء من محافظة الطاقة الذرية والمؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية "سي إن إن سي", لتحديد مجالات التعاون بين الطرفين, بالأخص ما يتعلق بالاستخدامات الطبية للتكنولوجيا النووية, حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وجاء ذلك خلال استقبال وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, الوفد من "سي إن إن سي", يقوده يو جيانفنغ, الرئيس المدير العام للمؤسسة, بحضور محافظ الطاقة الذرية واطارات من الوزارة ومن المحافظة.

ويهدف هذا الفريق المشترك إلى "وضع خطة عمل واضحة المعالم للتعاون, وفق معطيات حالات الاستخدام الحالي في الجزائر للعلوم والتقنيات والتطبيقات النووية في مجال مكافحة السرطان مع تحديد الاحتياجات الوطنية في هذا المجال", حسب نفس المصدر.

وخلال لقاء الوزير مع الوفد, تركزت المحادثات حول علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية والشركة الصينية في مجال الطاقة النووية واستخداماتها النشطة وغير النشطة للأغراض السلمية وافاق تطويرها.

وتم التطرق على وجه الخصوص إلى تطوير التعاون في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب وإجراءات التصوير التشخيصي, وكذا انتاج النظائر المشعة في الجزائر, والتي تستخدم في الصناعة والزراعة فضلا عن الاستخدامات الطبية كتشخيص الأمراض وعلاج انواع منها لاسيما الأورام السرطانية.