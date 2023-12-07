Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

طاقة: تكوين فريق عمل بين خبراء محافظة الطاقة الذرية والمؤسسة الصينية للصناعة النووية

  أدرج يـوم : الخميس, 07 ديسمبر 2023 18:08     الفئـة : اقتصــاد
طاقة: تكوين فريق عمل بين خبراء محافظة الطاقة الذرية والمؤسسة الصينية للصناعة النووية

الجزائر - تم الاتفاق, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على تكوين فريق عمل بين خبراء من محافظة الطاقة الذرية والمؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية "سي إن إن سي", لتحديد مجالات التعاون بين الطرفين, بالأخص ما يتعلق بالاستخدامات الطبية للتكنولوجيا النووية, حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وجاء ذلك خلال استقبال وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, الوفد من "سي إن إن سي", يقوده يو جيانفنغ, الرئيس المدير العام للمؤسسة, بحضور محافظ الطاقة الذرية واطارات من الوزارة ومن المحافظة.

ويهدف هذا الفريق المشترك إلى "وضع خطة عمل واضحة المعالم للتعاون, وفق معطيات حالات الاستخدام الحالي في الجزائر للعلوم والتقنيات والتطبيقات النووية في مجال مكافحة السرطان مع تحديد الاحتياجات الوطنية في هذا المجال", حسب نفس المصدر.

وخلال لقاء الوزير مع الوفد, تركزت المحادثات حول علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية والشركة الصينية في مجال الطاقة النووية واستخداماتها النشطة وغير النشطة للأغراض السلمية وافاق تطويرها.

وتم التطرق على وجه الخصوص إلى تطوير التعاون في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب وإجراءات التصوير التشخيصي, وكذا انتاج النظائر المشعة في الجزائر, والتي تستخدم في الصناعة والزراعة فضلا عن الاستخدامات الطبية كتشخيص الأمراض وعلاج انواع منها لاسيما الأورام السرطانية.

كما تناول الطرفان المجالات المختلفة التي توجد فيها فرص لتبادل الخبرات ووضع حلول للاهتمامات المشتركة في هذا المجال, يضيف البيان.

آخر تعديل على الخميس, 07 ديسمبر 2023 18:20
كلـمات مفتـاحيــة :
طاقة: تكوين فريق عمل بين خبراء محافظة الطاقة الذرية والمؤسسة الصينية للصناعة النووية
  أدرج يـوم : الخميس, 07 ديسمبر 2023 18:08     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.07

سيدي بلعباس: إفتتاح الطبعة الـ 13 للمهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف

23.12.07

كأس الكونفدرالية: فريق فيوتشر المصري يوم الجمعة بالجزائر لمواجهة إتحاد الجزائر

23.12.07

اشتيه يرحب بتفعيل الأمين العام للأمم المتحدة المادة 99 من ميثاق المنظمة

23.12.07

منظمة الصحة العالمية تعقد الأحد جلسة حول الوضع بفلسطين

23.12.07

قطر تدين بشدة سماح الاحتلال الصهيوني بمظاهرة لمتطرفين في القدس المحتلة

23.12.07

جيش التحرير الشعبي الصحراوي يستهدف جنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

الأكثــر قـراءة

23.12.04

رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

23.12.05

مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس البرنامج السنوي لنشاطات لجنة الدفاع الوطني

23.12.05

ندوة الإعلام والتحديات الراهنة: إشادة بـ "النقلة النوعية" التي شهدها قطاع الإعلام في…

23.12.06

القيادة العامة للدرك الوطني تنظم يوما تكريميا على شرف الأسرة الإعلامية

23.12.06

مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الخميس مخصصة للأسئلة الشفوية

23.12.06

غارا جبيلات, أحد أبرز معالم سياسة التحول العميق للجزائر في عهد الرئيس تبون