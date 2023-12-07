طاقة: تكوين فريق عمل بين خبراء محافظة الطاقة الذرية والمؤسسة الصينية للصناعة النووية

وجاء ذلك خلال استقبال وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, الوفد من "سي إن إن سي", يقوده يو جيانفنغ, الرئيس المدير العام للمؤسسة, بحضور محافظ الطاقة الذرية واطارات من الوزارة ومن المحافظة.
ويهدف هذا الفريق المشترك إلى "وضع خطة عمل واضحة المعالم للتعاون, وفق معطيات حالات الاستخدام الحالي في الجزائر للعلوم والتقنيات والتطبيقات النووية في مجال مكافحة السرطان مع تحديد الاحتياجات الوطنية في هذا المجال", حسب نفس المصدر.
وخلال لقاء الوزير مع الوفد, تركزت المحادثات حول علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية والشركة الصينية في مجال الطاقة النووية واستخداماتها النشطة وغير النشطة للأغراض السلمية وافاق تطويرها.
وتم التطرق على وجه الخصوص إلى تطوير التعاون في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب وإجراءات التصوير التشخيصي, وكذا انتاج النظائر المشعة في الجزائر, والتي تستخدم في الصناعة والزراعة فضلا عن الاستخدامات الطبية كتشخيص الأمراض وعلاج انواع منها لاسيما الأورام السرطانية.
كما تناول الطرفان المجالات المختلفة التي توجد فيها فرص لتبادل الخبرات ووضع حلول للاهتمامات المشتركة في هذا المجال, يضيف البيان.