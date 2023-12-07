المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية: إيداع أزيد من 1500 طلب براءة اختراع منذ مطلع 2023

معسكر - أودع 1530 طلب براءة اختراع منذ مطلع السنة الجارية من قبل طلبة جامعيين وباحثين مستقلين ومبتكرين بالوطن لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية, حسبما أفاد به يوم الخميس بمعسكر المدير العام لذات الهيئة.

وأوضح عبد الحفيظ بلمهدي في تصريح ل(وأج) على هامش الصالون الوطني للابتكار الذي اختتمت فعالياته مساء اليوم بجامعة "مصطفى اسطمبولي" لمعسكر أن 1.530 طلب براءة اختراع قد أودع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية من قبل طلبة جامعيين وباحثين مستقلين و مبتكرين على المستوى الوطني، وأن 50 بالمائة من هذه طلبات أودعت من طرف مؤسسات جامعية ومراكز للبحث مشيرا إلى أن "جامعة المسيلة تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات براءة اختراع تليها جامعة بسكرة ثم جامعة سيدي بلعباس".

و أبرز ذات المسؤول أن عدد طلبات الحصول على براءة اختراع المودعة لدى هيئته قد سجل "ارتفاعا كبيرا" خلال السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية التي سجل خلالها 654 طلب مرجعا ذلك إلى "توفر المناخ الملائم للبحث العلمي ببلادنا من خلال تعليمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي 1275 حول شهادتي مؤسسة ناشئة وبراءة اختراع التي أعطت حركية للبحث العلمي".

ومن جهة أخرى، كشف السيد بلمهدي أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية قد ساهم خلال هذه السنة في إنشاء 122 مركزا للتكنولوجيا ودعم الابتكار على مستوى جامعات الوطن مما من شأنه إعطاء دفع قوي لمجالي الابتكار والصناعة.

و سطر المعهد المذكور خلال السنة المقبلة برامج ستنفذ بالتنسيق مع المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر و التي تتضمن عديد الأنشطة العلمية التي تصب في مجال ترقية المشاريع المبتكرة والبحث العلمي منها دورات تكوينية و إقامة معارض و برمجة أيام دراسية و ملتقيات، وفق ذات المصدر.

و من جهة أخرى، كشف رئيس ترقية الابتكارات بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، زيان يوسف ل(وأج) أن الصالون الوطني للابتكار قد استقطب طيلة يومين من الفعاليات أكثر من 4 آلاف زائر غالبيتهم من الطلبة المقبلين على التخرج وحاملي لمشاريع مبتكرة وكذا باحثين بوحدات البحث في التكنولوجيا والعلوم الدقيقة بجامعة معسكر.

و للإشارة، تميز اليوم الختامي لهذه التظاهرة بتكريم المشاركين في الصالون وباحثين أصحاب مشاريع مبتكرة.

و شهد هذا الصالون المنظم من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بالتنسيق مع جامعة "مصطفى اسطمبولي" لمعسكر والمكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجزائر بمناسبة اليوم الوطني للابتكار مشاركة 120 طالب وأستاذ جامعي وباحث من 21 جامعة بالوطن.