Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية: إيداع أزيد من 1500 طلب براءة اختراع منذ مطلع 2023

  أدرج يـوم : الخميس, 07 ديسمبر 2023 16:56     الفئـة : اقتصــاد
المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية: إيداع أزيد من 1500 طلب براءة اختراع منذ مطلع 2023

معسكر - أودع 1530 طلب براءة اختراع منذ مطلع السنة الجارية من قبل طلبة جامعيين وباحثين مستقلين ومبتكرين بالوطن لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية, حسبما أفاد به يوم الخميس بمعسكر المدير العام لذات الهيئة.

وأوضح عبد الحفيظ بلمهدي في تصريح ل(وأج) على هامش الصالون الوطني للابتكار الذي اختتمت فعالياته مساء اليوم بجامعة "مصطفى اسطمبولي" لمعسكر أن 1.530 طلب براءة اختراع قد أودع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية من قبل طلبة جامعيين وباحثين مستقلين و مبتكرين على المستوى الوطني، وأن 50 بالمائة من هذه طلبات أودعت من طرف مؤسسات جامعية ومراكز للبحث مشيرا إلى أن "جامعة المسيلة تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات براءة اختراع تليها جامعة بسكرة ثم جامعة سيدي بلعباس".

و أبرز ذات المسؤول أن عدد طلبات الحصول على براءة اختراع المودعة لدى هيئته قد سجل "ارتفاعا كبيرا" خلال السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية التي سجل خلالها 654 طلب مرجعا ذلك إلى "توفر المناخ الملائم للبحث العلمي ببلادنا من خلال تعليمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي 1275 حول شهادتي مؤسسة ناشئة وبراءة اختراع التي أعطت حركية للبحث العلمي".

ومن جهة أخرى، كشف السيد بلمهدي أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية قد ساهم خلال هذه السنة في إنشاء 122 مركزا للتكنولوجيا ودعم الابتكار على مستوى جامعات الوطن مما من شأنه إعطاء دفع قوي لمجالي الابتكار والصناعة.

و سطر المعهد المذكور خلال السنة المقبلة برامج ستنفذ بالتنسيق مع المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر و التي تتضمن عديد الأنشطة العلمية التي تصب في مجال ترقية المشاريع المبتكرة والبحث العلمي منها دورات تكوينية و إقامة معارض و برمجة أيام دراسية و ملتقيات، وفق ذات المصدر.

و من جهة أخرى، كشف رئيس ترقية الابتكارات بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، زيان يوسف ل(وأج) أن الصالون الوطني للابتكار قد استقطب طيلة يومين من الفعاليات أكثر من 4 آلاف زائر غالبيتهم من الطلبة المقبلين على التخرج وحاملي لمشاريع مبتكرة وكذا باحثين بوحدات البحث في التكنولوجيا والعلوم الدقيقة بجامعة معسكر.

و للإشارة، تميز اليوم الختامي لهذه التظاهرة بتكريم المشاركين في الصالون وباحثين أصحاب مشاريع مبتكرة.

و شهد هذا الصالون المنظم من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بالتنسيق مع جامعة "مصطفى اسطمبولي" لمعسكر والمكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجزائر بمناسبة اليوم الوطني للابتكار مشاركة 120 طالب وأستاذ جامعي وباحث من 21 جامعة بالوطن.

آخر تعديل على الخميس, 07 ديسمبر 2023 18:16
كلـمات مفتـاحيــة :
المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية: إيداع أزيد من 1500 طلب براءة اختراع منذ مطلع 2023
  أدرج يـوم : الخميس, 07 ديسمبر 2023 16:56     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.07

سيدي بلعباس: إفتتاح الطبعة الـ 13 للمهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف

23.12.07

كأس الكونفدرالية: فريق فيوتشر المصري يوم الجمعة بالجزائر لمواجهة إتحاد الجزائر

23.12.07

اشتيه يرحب بتفعيل الأمين العام للأمم المتحدة المادة 99 من ميثاق المنظمة

23.12.07

منظمة الصحة العالمية تعقد الأحد جلسة حول الوضع بفلسطين

23.12.07

قطر تدين بشدة سماح الاحتلال الصهيوني بمظاهرة لمتطرفين في القدس المحتلة

23.12.07

جيش التحرير الشعبي الصحراوي يستهدف جنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

الأكثــر قـراءة

23.12.04

رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

23.12.05

مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس البرنامج السنوي لنشاطات لجنة الدفاع الوطني

23.12.05

ندوة الإعلام والتحديات الراهنة: إشادة بـ "النقلة النوعية" التي شهدها قطاع الإعلام في…

23.12.06

القيادة العامة للدرك الوطني تنظم يوما تكريميا على شرف الأسرة الإعلامية

23.12.06

مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الخميس مخصصة للأسئلة الشفوية

23.12.06

غارا جبيلات, أحد أبرز معالم سياسة التحول العميق للجزائر في عهد الرئيس تبون