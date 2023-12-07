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مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: اعتماد اقتراح الجزائر المتعلق بالصناعة والاستثمار بإفريقيا

  أدرج يـوم : الخميس, 07 ديسمبر 2023 15:24     الفئـة : اقتصــاد
مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: اعتماد اقتراح الجزائر المتعلق بالصناعة والاستثمار بإفريقيا

الجزائر - كشف وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, اليوم الخميس, ان الاجتماع ال12 لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ZLECAF, الذي انطلق أمس الأربعاء بدار السلام بتنزانيا, اعتمد مقترح الجزائر بخصوص اعادة صياغة التقرير المتعلق بالصناعة والاستثمار في إفريقيا.

واوضح السيد زيتوني, في تصريح صحفي على هامش اشغال اليوم الثاني و الأخير للاجتماع, ان مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية "اعتمد الصيغة التي اقترحتها الجزائر فيما يخص اعادة صياغة التقرير حول الصناعة والاستثمار ونسبة الادماج في إفريقيا".

وفي هذا السياق, ابرز وزير التجارة "ان المجلس صادق على جميع التقارير التي كانت مدرجة في جدول الأعمال, باستثناء التقرير الذي يخص الصناعة والاستثمار ونسبة الادماج في إفريقيا" و الذي أبدت الجزائر بخصوصه "بعض التحفظات حول صياغة بعض من بنوده".

واضاف السيد زيتوني" انه تقرر بعد ذلك رفع هذا التقرير إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء التجارة الذي سينعقد في جنوب إفريقيا للمصادقة عليه والاعتماد نهائيا للصيغة التي اقترحتها الجزائر".

كما ابرز السيد زيتوني ان وزير التجارة لجنوب أفريقيا طلب منه عقد لقاء ثنائي حتى "يتم رفع كل العقبات والاتفاق على هذا التقرير قبل المصادقة عليه".

وشارك السيد زيتوني امس الاربعاء في اليوم الأول من أشغال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الذي تطرق الى مناقشة تقرير الأمين العام لسنة 2023.

كما ناقش وزراء التجارة المشاركون مدى تقدم كل من بروتوكول التجارة الإلكترونية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في التجارة الإفريقية, بالإضافة إلى بروتوكول الاستثمار الذي سيتم رفعه إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي لاعتماده, حسبما افاد به بيان لوزارة التجارة و ترقية الصادرات.

وفي تدخل له أمس أكد السيد زيتوني على "ضرورة تسريع وضع حيز التنفيذ ما تبقى من الملفات قيد النقاش, والابتعاد عن كل ما يعطل وضع الأسس الحقيقية لهذا الفضاء التشاركي التجاري, من خلال تبني الملفات قيد المناقشة, كملف قواعد المنشأ المتعلق بقطاع النسيج والسيارات ونسبة الإدماج".

و رافع السيد زيتوني من أجل تعزيز التعاون القاري في اطار منطقة التجارة الحرة، مؤكدا على ضرورة استكمال المفاوضات بشأن الملفات العالقة.

و بالمناسبة، قام الوزير بزيارة سوق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية المنظم على هامش الاجتماع.

آخر تعديل على الخميس, 07 ديسمبر 2023 16:27
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مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: اعتماد اقتراح الجزائر المتعلق بالصناعة والاستثمار بإفريقيا
  أدرج يـوم : الخميس, 07 ديسمبر 2023 15:24     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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