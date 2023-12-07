سحب ثلاثة كواشف الغاز وجهاز تدفئة من السوق الوطنية لعدم مطابقة المعايير

الجزائر - أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الخميس في بيان لها، عن السحب الفوري لثلاثة أنواع من كواشف أحادي أكسيد الكربون من السوق الوطنية، تابعة لعلامات تجارية مختلفة، وكذا جهاز تدفئة تابع لعلامة أخرى، لعدم مطابقتها لمعايير السلامة المعتمدة.

ويتعلق الأمر بأجهزة كواشف أحادي أكسيد الكربون للعلامات براند (Brand) من نوع "براند ارينا" (Brand Arina) وسوناريك (SONARIC) من نوع "جي كا دي 602" (JKD-602) وكوندور (Condor) من نوع "سي أم دي 2020" (CMD220).

وأوضحت الوزارة أن قرار السحب يأتي بعد "التجارب المنجزة على مستوى مخابر قمع الغش التابعة لها"، في إطار مواصلة العملية الرقابية الخاصة بالتأكد من مطابقة أجهزة التدفئة بالغاز وكواشف أحادي أكسيد الكربون لمتطلبات السلامة الخاصة بها، والذي بين "عدم مطابقة هذه الأجهزة".

كما أسفرت نتائج التجارب المنجزة على جهاز التدفئة الحامل لعلامة "ماكسوال" (Maxwell)، نموذج "ماكس ار جي دي 10ان دي" (Max RGD10ND)، عن عدم مطابقته لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 جانفي 2016 والمتعلق بالنظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق، حسب الوزارة.

وعليه، يقول البيان، "تعلن وزارة التجارة وترقية الصادرات عن السحب الفوري لهذه الأجهزة من السوق"، داعية "جميع المستهلكين الذين اقتنوا هذه الأجهزة للتوقف عن استعمالها فورا".