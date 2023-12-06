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دربال يوجه تعليمات بتسريع إعادة تأهيل محطة تحلية المياه المستعملة بجامعة هواري بومدين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 19:53     الفئـة : اقتصــاد
دربال يوجه تعليمات بتسريع إعادة تأهيل محطة تحلية المياه المستعملة بجامعة هواري بومدين

الجزائر - وجه وزير الري طه دربال, اليوم الأربعاء, تعليمات تقضي بتسريع وتيرة إنجاز مشروع إعادة تأهيل محطة تحلية المياه المستعملة على مستوى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار (الجزائر العاصمة), حسبما أفاد به بيان للوزارة.

تم ذلك خلال الزيارة التي قام بها السيد دربال رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ,كمال بداري, لمعاينة أشغال إعادة تأهيل المحطة التي تتمتع بطاقة 2500 م3/اليوم.

وجاء في البيان أن وزير الري وجه بالمناسبة "تعليمات بتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية من طرف مؤسسات الإنجاز العمومية التابعة للقطاع من اجل التكفل بإعادة تأهيل هذه المحطة وادخالها حيز الخدمة في اقرب الاجال".

وخلال هذه الزيارة, استمع الوزيران إلى عرض مفصل حول هذه المحطة التي ستتكفل بتصفية المياه المستعملة على مستوى مرافق الجامعة, مع إمكانية استغلال واستعمال هذه المياه المصفاة في سقي المساحات الخضراء المحيطة بالجامعة واستعمال هذه المحطة كمنصة تجارب نموذجية لفائدة الباحثين والطلبة لمختلف الجامعات الوطنية.

آخر تعديل على الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 20:50
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دربال يوجه تعليمات بتسريع إعادة تأهيل محطة تحلية المياه المستعملة بجامعة هواري بومدين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 19:53     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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