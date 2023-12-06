لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تعقد اجتماعا مع الفاعلين في السوق المالية

الجزائر- عقدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها, اليوم الاربعاء, اجتماعا مع الفاعلين في السوق المالية, بهدف تعزيز التنسيق ومناقشة الاجراءات الكفيلة بتطوير السوق, حسبما افاد به بيان للجنة.

وتم تنظيم هذا الاجتماع بمقر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها برئاسة, يوسف بوزنادة, رئيس اللجنة, بحضور المدير العام لبورصة الجزائر, المدير العام لشركة الجزائر للتسوية, ومسؤولي الوسطاء في عمليات البورصة.

ويندرج الاجتماع "في إطار مقاربة تشاركية لحسن سير وتطوير السوق, مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الحالي الذي يتميز بإرادة السلطات العمومية الرامية لإنعاش نشاط السوق", حسب المصدر ذاته.

كما شكل الاجتماع فرصة لاستعراض نشاط الوسطاء في عمليات البورصة خلال سنة 2022, حيث تم التطرق إلى افاق تطوير هذا النشاط بهدف الإعداد للاستحقاقات المهمة المقبلة, لاسيما التدابير الجديدة المعتمدة والمتعلقة بشروط الادراج في البورصة وكذلك الفتح المرتقب لرأس مال البنوك العمومية.

في هذا الصدد, ناقش المشاركون دور الوسطاء في عمليات البورصة في انجاح عملية الاكتتاب وفتح رأس المال المرتقب.

كما اضاف البيان ان رئيس اللجنة وقف على درجة استعداد الفاعلين في السوق فضلا عن الاليات التي تضمن نجاح هذه العملية خاصة فيما يتعلق بفعالية أنظمة المعلومات ومعالجة أوامر البورصة وكذا القدرة على توفير كافة المعلومات اللازمة للموطنين من أجل ضمان السير الحسن لهذه العملية.

وبهذا الخصوص, أكد السيد بوزنادة على أهمية الرقمنة كأداة فعالة لنجاح المشروع من خلال تطوير تطبيقات رقمية تسمح بربط الزبائن مباشرة بالهياكل المركزية للوسطاء.

كما أعرب المشاركون في اخر الاجتماع عن "استعدادهم لتسهيل الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بنجاح العملية", حسب للبيان.