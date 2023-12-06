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زيتوني يشارك بتنزانيا في أشغال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 17:47     الفئـة : اقتصــاد
زيتوني يشارك بتنزانيا في أشغال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

الجزائر- شارك وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, يوم الأربعاء بدار السلام بتنزانيا, في أشغال اليوم الأول للاجتماع ال12 لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتناول الاجتماع تقرير الأمين العام لسنة 2023, كما ناقش وزراء التجارة المشاركون مدى تقدم كل من بروتوكول التجارة الإلكترونية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في التجارة

الإفريقية, بالإضافة إلى بروتوكول الاستثمار الذي سيتم رفعه إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي لاعتماده, يضيف البيان.

وفي تدخل له بالمناسبة, أكد السيد زيتوني على "ضرورة تسريع وضع حيز التنفيذ ما تبقى من الملفات قيد النقاش, والابتعاد عن كل ما يعطل وضع الأسس الحقيقية لهذا الفضاء التشاركي التجاري, من خلال تبني الملفات قيد المناقشة, كملف قواعد المنشأ المتعلق بقطاع النسيج والسيارات ونسبة الإدماج", حسب المصدر الذي أشار إلى أن أشغال هذا الاجتماع ستتواصل إلى غاية يوم غد الخميس.

آخر تعديل على الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 18:03
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زيتوني يشارك بتنزانيا في أشغال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 17:47     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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