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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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اجتماع الحكومة : دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 14:14     الفئـة : اقتصــاد
اجتماع الحكومة : دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري

الجزائر- درست الحكومة, خلال اجتماعها, اليوم الأربعاء,  برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وتأتي دراسة مشروع هذا المرسوم, يضيف ذات المصدر, "تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة باستكمال إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بالعقار الاقتصادي الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وتنمية الاقتصاد الوطني".

 

آخر تعديل على الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 14:24
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اجتماع الحكومة : دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 14:14     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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