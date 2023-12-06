مشروع مرسوم تنفيذي لتوجيه أراض بولاية تيسمسيلت لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية -

اجتماع الحكومة : دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري -

اجتماع الحكومة يدرس مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات -

غزة : شعور الكيان الصهيوني بالهزيمة يدفعه لارتكاب المزيد من المجازر في حق الأبرياء -

منجم غارا جبيلات : الشروع في انجاز الدراسات التقنية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية -

جمارك: يوم اعلامي لتحسيس المتعاملين بضرورة التأكد من منشأ البضائع في اطار الاتفاقيات التفاضلية -

الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية -

إحباط محاولات إدخال أزيد من 13 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب -

وهران: إصدار قاموس في الفنون فرنسي-عربي -

المناطق الساحلية: ضرورة وضع خريطة حول هشاشة السواحل الوطنية من أجل تقييم الأخطار -

عرقاب يستقبل نوابا بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية المسيلة -

المجلس الشعبي الوطني: إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية ل2024 -

المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة: حدث هام لتطوير المؤسسات الناشئة في إفريقيا -

إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة الطاقة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمراقبة تطوير النشاط المنجمي -

اليونسكو تدرج النقش على المعادن باسم الجزائر وتسعة بلدان عربية أخرى -

المؤسسات الناشئة, شريك فعال من اجل تسيير دائم للنفايات -

احتفالية خاصة باللغة العربية بالمركز الثقافي الجزائري بباريس -

وزير الاتصال يستقبل المدير التنفيذي لمؤسسة عرب سات -

بعد 60 يوما من العدوان : جنوب قطاع غزة يتحول الى مسرح للجرائم الصهيونية -