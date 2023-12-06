منجم غارا جبيلات : الشروع في انجاز الدراسات التقنية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية

الجزائر - أعلن مجمع "سونلغاز", اليوم الأربعاء, عن الشروع في انجاز الدراسات التقنية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بولاية تندوف, مبرزا أن المحطة, بقدرة 200 ميغاواط, ستستغل لتأمين الحاجيات الطاقوية لمنجم غارا جبيلات والمناطق المحيطة به.

وأوضح الناطق الرسمي لمجمع "سونلغاز", خليل هدنة, أنه "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون و تجسيدا لسياسة الانتقال الطاقوي للبلاد, الرامية لتطوير الطاقات المتجددة وتنويع الباقة الطاقوية, شرعت سونلغاز في انجاز الدراسات التقنية اللازمة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط بولاية تندوف".

وأضاف ذات المصدر ان هذه المحطة, المرتقب انجازها بالقرب من منطقة غارا جبيلات, ستكون "مجهزة بنظام تخزين الطاقة", مشيرا أنه سيتم, "قبل نهاية السنة الجارية, اطلاق الدعوة للمناقصة الخاصة بإنجازها, على أن تنطلق اشغال الانجاز خلال الثلاثي الأول من سنة2024".

كما أكد الناطق الرسمي أن المحطة ستدخل حيز الخدمة في غضون فترة تتراوح ما بين 18 و 24 شهرا, موضحا أنه "سيتم استغلالها لتأمين الحاجيات الطاقوية لمنجم غارا جبيلات و المناطق المحيطة به", بحيث سيتم ضمان ترابطها مع شبكة الكهرباء لولاية تندوف.