Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جمارك: يوم اعلامي لتحسيس المتعاملين بضرورة التأكد من منشأ البضائع في اطار الاتفاقيات التفاضلية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 13:26     الفئـة : اقتصــاد
جمارك: يوم اعلامي لتحسيس المتعاملين بضرورة التأكد من منشأ البضائع في اطار الاتفاقيات التفاضلية

الجزائر - أكد مسؤولون بالمديرية العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، خلال يوم اعلامي بالجزائر العاصمة، على أهمية تأكد المتعاملين الاقتصاديين من منشأ البضائع التي يتم تبادلها في اطار الاتفاقيات التجارية التفاضلية المختلفة التي وقعتها الجزائر.

وتم تنظيم هذا اليوم الإعلامي الثالث من نوعه حول "منشأ البضائع في إطار الاتفاقيات التفاضلية" من طرف المديرية العامة للجمارك، بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، تحت شعار "مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي"، وذلك في إطار تعزيز المرافقة الميدانية للمتعاملين والمؤسسات الاقتصادية في عملياتهم المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

وقدمت رئيسة مكتب منشأ البضائع، العميد فاتن بوخروب، في مداخلة لها، توضيحات للمتعاملين الاقتصاديين حول مختلف التسهيلات والإجراءات الجمركية التي تهمهم في مجال التجارة الخارجية، لاسيما ما تعلق بالاتفاقيات التفاضلية التي وقعتها الجزائر مع كل من الاتحاد الأوروبي، تونس أو في إطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر.

وأكدت أنه يتعين على المتعامل الاقتصادي أن يكون على دراية بقواعد منشأ البضائع التي تختلف باختلاف الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف، وذلك لتمكنيه من الاستفادة من مختلف المزايا التفضيلية المدرجة ضمن هذه الاتفاقيات، وكذا تثمين المنتوجات الجزائرية عبر إضافة صفة "منشأ جزائري" عليها، تجسيدا لمساعي السلطات العمومية الرامية لدعم الإنعاش الاقتصادي، عبر تشجيع الإنتاج المحلي ودعم الصادرات خارج المحروقات.

وعملت العميد بوخروب خلال مداخلتها على تبسيط المفاهيم وشرح البنود التي جاءت في الاتفاقيات التفاضلية، لافتة الى أن هذه الأخيرة تسمح بالرفع من تنافسية المنتوج الجزائري، باعتبار أن قواعد المنشأ تعتبر إحدى القواعد الأساسية المنظمة للتجارة الخارجية بين الدول، وبندا محوريا في مختلف الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

من جهته، استعرض نائب مدير أسس الضريبة بالمديرية العامة للجمارك، المراقب العام مراد عمي، في مداخلة له، المزايا التي جاءت بها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف"، التي أكد أنها ثاني أكبر تجمع تجاري بعد المنظمة العالمية للتجارة، نظرا للعدد الكبير للدول الأعضاء فيها.

وأشار إلى أنه عند دخول منطقة "زليكاف" حيز التطبيق الفعلي، ستصبح "كل الأسواق العالمية تقريبا مفتوحة أمام المنتوج الجزائري"، لافتا إلى أن منشأ البضائع يعتبر عنصرا "هاما وفعالا"، وأنه "الشرط الأول" للاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار هذه الاتفاقيات التفاضلية.

وأكد المراقب العام أن الامتيازات الممنوحة في إطار منطقة "زليكاف"، أو في إطار الاتفاقيات الأخرى التي وقعتها الجزائر، "كبيرة"، لاسيما وأنها تسمح ب "إعفاء كلي تقريبا" للمنتوجات المتبادلة في إطار هذه الاتفاقيات، مما يمكن المتعاملين ا لاقتصاديين الجزائريين من دخول الأسواق العالمية وتكون منتجاتهم تنافسية مقارنة بالمنتوجات الأخرى.

وفي تصريح صحفي، أشار المراقب العام الى أن مرافقة المتعاملين الاقتصاديين من طرف إدارة الجمارك، عبر هذه الأيام التحسيسية، يدخل في إطار دعمهم ميدانيا في مجال نشاطهم التجاري، بهدف الرفع من صادرات الجزائر خارج المحروقات، مؤكدا أن الجمارك تحاول دائما تذليل العقبات التي تعترض عملية الرفع من الصادرات، وتمكينها من ولوج الأسواق العالمية وخاصة الإفريقية منها.

آخر تعديل على الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 13:32
كلـمات مفتـاحيــة :
جمارك: يوم اعلامي لتحسيس المتعاملين بضرورة التأكد من منشأ البضائع في اطار الاتفاقيات التفاضلية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 13:26     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.06

اجتماع الحكومة : دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري

23.12.06

اجتماع الحكومة يدرس مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

23.12.06

غزة: شعور الكيان الصهيوني بالهزيمة يدفعه لارتكاب المزيد من المجازر في حق الأبرياء

23.12.06

منجم غارا جبيلات : الشروع في انجاز الدراسات التقنية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية

23.12.06

جمارك: يوم اعلامي لتحسيس المتعاملين بضرورة التأكد من منشأ البضائع في اطار الاتفاقيات…

23.12.06

الصحراء الغربية: ندوة رقمية حول معتقلي "أكديم ازيك" لمطالبة الاحتلال المغربي بالإفراج…

الأكثــر قـراءة

23.12.04

رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

23.12.05

ندوة الإعلام والتحديات الراهنة: إشادة بـ "النقلة النوعية" التي شهدها قطاع الإعلام في…

23.12.05

مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس البرنامج السنوي لنشاطات لجنة الدفاع الوطني

23.12.04

الموافقة على إعتماد سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية موزمبيق

23.12.04

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني

23.12.04

المجلس الشعبي الوطني: وزير العدل يعرض مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة…