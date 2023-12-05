المؤسسات الناشئة, شريك فعال من اجل تسيير دائم للنفايات

الجزائر- اكد المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات, كريم وامان, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على ضرورة ان تلعب المؤسسات الناشئة "دورا حاسما و فعالا" في تسيير النفايات من خلال تجسيد الحلول المبتكرة.

و اشار السيد وامان في حديث لوأج, الى "المساهمة الكبيرة" للمؤسسات الناشئة في تسيير النفايات عبر اقتراح حلول "مبتكرة و متقدمة" و ذلك من اجل الاستجابة للإشكاليات اليومية في ظرف "ما فتئ يتعقد" بالنظر الى حساسية تسيير النفايات و النتائج البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية المترتبة عنها.

كما اوضح المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات, ان المؤسسات الناشئة بإمكانها لعب دور "محوري" في تطوير تكنولوجيات جديدة و حلول مبتكرة, من اجل تقليص كمية النفايات المنتجة عبر اقتراح بدائل "دائمة" للمنتجات المستهلكة و تطوير مواد تغليف قابلة للتحلل حيويا و تشجيع الاستهلاك "المسؤول".

و تابع قوله, ان "التسلسل الهرمي للنفايات يمنح للمؤسسات الناشئة عديد فرص النشاط ويمكنها المساهمة في إعادة استعمال النفايات عبر اقتراح خدمات جمع و صيانة, فضلا عن منصات الكترونية لتسهيل تبادل و بيع المواد القديمة".

كما يمكن للمؤسسات الناشئة ان تطور تكنولوجيات رسكلة متقدمة من اجل تثمين النفايات و تحويلها الى مواد أولية جديدة.

في ذات السياق, اكد المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات, ان المسؤولية الموسعة للمنتج تعطي أيضا مجال عمل للمؤسسات الناشئة التي تقترح حلول للمنتجين في مجال جمع النفايات و فرزها و معالجتها, مع التأكيد على الاقتصاد الدائري و تثمين المواد. و أضاف يقول, ان بإمكان المؤسسات الناشئة كذلك, مرافقة المنتجين في تصميم منتجات مسؤولة بيئيا و دعم انشاء أنظمة مستدامة لتسيير النفايات.

و في معرض تطرقه للتعاون الدولي, اعتبر السيد وامان هذه الأخيرة "فرصة" للمؤسسات الناشئة, وذلك عبر المشاركة في مشاريع بحث و تطوير مشتركة و التعاون مع شركاء دوليين لتبادل المعارف و افضل الممارسات و ولوج أسواق جديدة و فرص تجارية .

و تابع المدير, ان "الاطر القانونية و التنظيمية تمنح أيضا فرص للمؤسسات الناشئة كما يمكنها التموقع كخبراء في مجال المطابقة التنظيمية و اقتراح حلول مطابقة للمتطلبات القانونية في مجال تسيير النفايات", مؤكدا ان بإمكان المؤسسات الناشئة التعاون مع السلطات و الهيئات التنظيمية لتطوير سياسات و تنظيمات مناسبة للابتكار و المقاولاتية في مجال تسيير النفايات.

كما اكد السيد وامان من جانب اخر, ان التحسيس و التربية هما مجالين يمكن ايضا ات تشكل مجال تدخل للمؤسسات الناشئة , وذلك عبر تطوير تطبيقات متنقلة و العاب تربوية و منصات الكترونية من اجل تحسيس المواطنين بأهمية تسيير النفايات و تكوينهم من حيث افضل الممارسات.

و خلص ذات المسؤول في الأخير, الى التأكيد بان "المؤسسات الناشئة تضطلع بدور هام في التسيير العصري للنفايات و قدرتها على الابتكار و اقتراح حلول ابداعية و رفع التحديات بشكل سريع والاسهام بفعالية في بروتوكول فعال و دائم و شامل لتسيير النفايات على المستوى العالمي".