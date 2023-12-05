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المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة بالجزائر: انعقاد قمة وزارية بمشاركة 34 دولة إفريقية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 ديسمبر 2023 19:41     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - انعقدت, مساء اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, قمة للوزراء الأفارقة المكلفين بالمؤسسات الناشئة, بمشاركة 34 دولة, من أجل دراسة سبل التعاون لتطوير هذا القطاع في القارة.

ويهدف هذا الاجتماع المنعقد في إطار أشغال الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة التي تجري بين 5 و7 ديسمبر بالمركز الدولي للمؤتمرات "عيد اللطيف رحال", الى مواصلة تعزير التعاون الافريقي في مجال المؤسسات الناشئة والابتكار الافريقي وجعلها "أولوية رئيسية" للقارة, حسبما أفاد به المنظمون.

وناقش المجتمعون إعداد استراتيجية افريقية موحدة للاحتفاظ بالكفاءات والمواهب الافريقية داخل القارة, وكذا تسهيل تنقل أصحاب المؤسسات الناشئة بين مختلف بلدان القارة, إضافة الى مناقشة مشروع تقدمت به الجزائر بخصوص معالجة ظاهرة هجرة النوابغ.

كما تم التطرق بالمناسبة الى إنشاء هيئة للصناديق الافريقية للمؤسسات الناشئة يرمي لضمان تمويل المؤسسات الناشئة بالقارة عوض اللجوء الى المستثمرين الاجانب.

وخلال هذه القمة ثمن المجتمعون ما تم انجازه منذ انعقاد الدورة الاخيرة في الجزائر العاصمة السنة الماضية 2022, لاسيما تأسيس الامانة الدائمة للمؤتمر الافريقي للمؤسسات الناشئة, مشيدين بالمجهودات التي تبذلها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في هذا المجال.

يذكر أن المؤتمر الافريقي للمؤسسات الناشئة, المنظم من طرف وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يهدف إلى تمكين أصحاب القرار والمسؤولين والفاعلين وواضعي السياسات الحكومية في مجال المؤسسات الناشئة, بالاطلاع على مستجدات القطاع في إفريقيا وتبادل التجارب والخبرات وتوقيع اتفاقيات تعاون في هذا المجال.

كلـمات مفتـاحيــة :
المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة بالجزائر: انعقاد قمة وزارية بمشاركة 34 دولة إفريقية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 ديسمبر 2023 19:41     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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