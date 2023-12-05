طاقة ومناجم: بحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وكوريا الجنوبية

و استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطارات من الوزارتين, العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم وكذا مشاريع الشراكة الجارية في الجزائر, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

كما ناقش الجانبان افاق الاستثمار في مجالات الهندسة وإنتاج الكهرباء وإمكانيات التعاون والشراكة في مجال المحروقات والمناجم, لاسيما الإنتاج والمعالجة, حسب البيان.