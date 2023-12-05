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طاقة ومناجم: بحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وكوريا الجنوبية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 ديسمبر 2023 18:33     الفئـة : اقتصــاد
طاقة ومناجم: بحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وكوريا الجنوبية

الجزائر - إستقبل الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبد الكريم عويس،, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، المكلف بالبنية التحتية، كيم سونغ مون، والذي بحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي.

و استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطارات من الوزارتين, العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم وكذا مشاريع الشراكة الجارية في الجزائر, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

كما ناقش الجانبان افاق الاستثمار في مجالات الهندسة وإنتاج الكهرباء وإمكانيات التعاون والشراكة في مجال المحروقات والمناجم, لاسيما الإنتاج والمعالجة, حسب البيان.

و شكل اللقاء فرصة, عبر من خلالها الطرفان عن إرادتهما المشتركة لتعزيز تعاونهما وتطوير شراكات متبادلة المنفعة, ترتكز على المشاريع التي تدمج إتقان تقنيات الإنتاج, ونقل المعرفة والخبرة, والتكوين والإدماج الوطني, يضيف البيان.

آخر تعديل على الثلاثاء, 05 ديسمبر 2023 19:58
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طاقة ومناجم: بحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وكوريا الجنوبية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 ديسمبر 2023 18:33     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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