الديوان الوطني للسياحة يشارك في معرض الدوحة للبستنة

و أوضح نفس المصدر أنه "في إطار ترقية وجهة الجزائر السياحية على المستوى الدولي، يشارك الديوان الوطني للسياحة في تنشيط معرض الدوحة للبستنة (إكسبو الدوحة 2023) بدولة قطر ببرنامج ثري على مستوى الجناح الجزائري وذلك بغرض التعريف بالتنوع السياحي والصناعة التقليدية والتراث الثقافي للجزائر من خلال تنظيم أسبوع السياحة والصناعة التقليدية من 6 إلى 11 ديسمبر الجاري".
و سيكون الديوان مرفوقا بمتعاملين سياحيين جزائريين وحرفيين سيقدمون "العديد من النشاطات المبرمجة للتعريف بالتراث الثقافي الأصيل للجزائر في ديكور تقليدي يبين الزخم الثقافي والسياحي الجزائري", يضيف البيان.
و مواكبة لشعار التظاهرة "صحراء خضراء، بيئة أفضل", ستكون "الفرصة مواتية للتعريف بإبداعات حرفيي الصناعة التقليدية الذين يستعملون مواد الرسكلة التي خضعت لإعادة التدوير في إطار الحفاظ على البيئة، حيث ستكون لهم ورشات لتبيان خصوصية الصناعة التقليدية الجزائرية في عدة مجالات", حسب ذات المصدر.