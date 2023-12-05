الديوان الوطني للسياحة يشارك في معرض الدوحة للبستنة

الجزائر - يشارك الديوان الوطني للسياحة في تنشيط معرض الدوحة للبستنة عبر تنظيم أسبوع السياحة والصناعة التقليدية من 6 إلى 11 ديسمبر، حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لذات الهيئة.

و أوضح نفس المصدر أنه "في إطار ترقية وجهة الجزائر السياحية على المستوى الدولي، يشارك الديوان الوطني للسياحة في تنشيط معرض الدوحة للبستنة (إكسبو الدوحة 2023) بدولة قطر ببرنامج ثري على مستوى الجناح الجزائري وذلك بغرض التعريف بالتنوع السياحي والصناعة التقليدية والتراث الثقافي للجزائر من خلال تنظيم أسبوع السياحة والصناعة التقليدية من 6 إلى 11 ديسمبر الجاري".

و سيكون الديوان مرفوقا بمتعاملين سياحيين جزائريين وحرفيين سيقدمون "العديد من النشاطات المبرمجة للتعريف بالتراث الثقافي الأصيل للجزائر في ديكور تقليدي يبين الزخم الثقافي والسياحي الجزائري", يضيف البيان.