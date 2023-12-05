اتصالات الجزائر الراعي الحصري للطبعة الثانية من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة

وأوضح المجمع في بيان له اليوم الثلاثاء أنه "يشارك في هذه النسخة رفقة كافة شركاته الاقتصادية التابعة لحافظته وذلك من خلال جناح خاص تم تجهيزه لهذه المناسبة", حيث تهدف هذه النسخة التي تعقد تحت شعار "من الأفكار إلى التأثير" إلى "تعزيز الجهود الحكومية الموجهة نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الجزائر وعلى مستوى القارة الإفريقية وكذا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال وتطوير المشاريع الناشئة".

وأضاف المجمع أن رعايته لهذا الحدث "تؤكد مرة أخرى التزامه بتنفيذ وتعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيدين المحلي والدولي والمساهمة الفعالة في الاستراتيجية الوطنية للعصرنة والرقمنة قصد ترقية وتعزيز الاقتصاد الوطني".